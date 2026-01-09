Reconocen que pocos policías pueden afrontar eventos de alto impacto

El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, reconoció que son pocas las corporaciones o áreas de policías estatales o municipales con capacidad de hacer frente a balaceras o eventos de alto impacto, como el ocurrido en la colonia Residencial Victoria de Zapopan el pasado 26 de diciembre.

El funcionario acepta que la mayoría de la capacitación de las corporaciones estatales y municipales, se enfoca en la prevención y la proximidad con la ciudadanía.

"Muy pocos policías, sobre todo los grupos especiales son los que tendrían tanto el equipo como la capacitación. Normalmente nosotros tenemos labores preventivas, recordar que tanto policías estatales como municipales su función principal es la de proximidad y prevención".

"Entonces, el 70, 80% de la capacitación va enfocada a eso. Y capacitación en tema de emboscadas, enfrentamientos, combate urbano, explosivos ya son solo ciertos grupos muy seleccionados", dijo en entrevista.

Esto se da luego que el pasado 7 de diciembre, autoridades estatales reconocieran en rueda de prensa, que las corporaciones de seguridad tardaron más de media hora en llegar al punto a atender la balacera en la que fue asesinado Alberto Prieto, así como su hija menor de edad y un escolta.

Te puede interesar: Tarjeta Única Jalisco: estos son los servicios de salud a los que puedes acceder

Por lo tanto, el secretario de Seguridad indicó que han planteado la posibilidad de generar capacitaciones por parte de las Fuerzas Armadas.

"Se tienen que retomar este tipo de capacitación, después, a la par de ética, de derechos humanos, tenemos que capacitar a nuestros elementos en eventos de alto impacto, no solo a las unidades de reacción".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV