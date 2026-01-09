Inician inscripciones y refrendos para los programas de 'Bienestar Tlaquepaque'

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque inició este 7 de enero el periodo de registro para los programas sociales "Bienestar Tlaquepaque". La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 4 de febrero, contempla tanto la inscripción de nuevos beneficiarios como el refrendo de quienes ya forman parte del padrón. Para este 2026, las autoridades anunciaron la apertura de dos mil 500 nuevos lugares para jefas de familia, artesanos y personas con discapacidad, ampliando así la cobertura de los apoyos sociales en el municipio, para transformar la vida de quienes más lo necesitan.Estos son los programas vigentes y los requisitos para recibir el refrendo, o para inscribirse por primera vez:Apoyo económico a jefas de familia.Apoyo económico para las y los artesanos.Apoyo económico a personas con discapacidad.La recepción de documentos serán en diversos puntos del municipio de Tlaquepaque:En la Pila Seca de lunes a viernes del 7 de enero al 4 de febrero (excepto el lunes 2 de febrero) en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. En la presidencia los sábados del 10 al 31 de enero, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.También se recibirán documentación en las plazas principales de las delegaciones y agencias municipales de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.En eneroEn febrero * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR