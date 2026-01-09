Inician inscripciones y refrendos para los programas de 'Bienestar Tlaquepaque'

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque inició este 7 de enero el periodo de registro para los programas sociales "Bienestar Tlaquepaque". La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 4 de febrero, contempla tanto la inscripción de nuevos beneficiarios como el refrendo de quienes ya forman parte del padrón.

Para este 2026, las autoridades anunciaron la apertura de dos mil 500 nuevos lugares para jefas de familia, artesanos y personas con discapacidad, ampliando así la cobertura de los apoyos sociales en el municipio, para transformar la vida de quienes más lo necesitan.

Estos son los programas vigentes y los requisitos para recibir el refrendo, o para inscribirse por primera vez:

Mujeres Líderes de Esperanza

Apoyo económico a jefas de familia.

Para refrendo

Formato de continuidad: se obtiene y se llena en los módulos

INE vigente, con domicilio en Tlaquepaque

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a dos meses, de Tlaquepaque

Para nuevo registro

Acta de nacimiento madre e hijos (as)

CURP madre e hijos (as)

INE vigente, con domicilio en Tlaquepaque/madres de menos de 18 años presentar carta de residencia de menor de edad (se tramita en presidencia municipal)

Comprobante de domicilio reciente de Tlaquepaque

Carta de residencia (se tramita en presidencia municipal)

Comprobante de jefa de familia: acta de inexistencia matrimonial, o acta de defunción o testigos de abandono/desaparición según el caso

Madres tutoras: constancia de dependencia económica expedida por el DIF

Raíces de Esperanza

Apoyo económico para las y los artesanos.

Para refrendo

Formato de continuidad: se obtiene y se llena en los módulos

INE vigente con domicilio en Tlaquepaque

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a dos meses, de Tlaquepaque

Nuevo registro

Acta de nacimiento

CURP

INE vigente con domicilio en Tlaquepaque

Comprobante de domicilio reciente de Tlaquepaque

Carta de residencia (se tramita en presidencia municipal)

Credencial de FONART o del Instituto Jalisciense de las Artesanías

Tres fotografías como evidencia del trabajo artesanal

Bienestar Incluyente

Apoyo económico a personas con discapacidad.

Refrendo

Formato de continuidad: se obtiene y se llena en los módulos

INE vigente, con domicilio en Tlaquepaque

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a dos meses, de Tlaquepaque

Nuevo registro

Acta de nacimiento

CURP

INE vigente con domicilio en Tlaquepaque

Comprobante de domicilio reciente de Tlaquepaque

Carta de residencia (se tramita en presidencia municipal)

Tener de 30 a 64 años de edad

Cualquiera de los siguientes documentos, expedido por autoridad de salud competente:

Credencial o certificado de discapacidad Dictamen ST-3 o ST-4 del IMSS o ISSSTE Historial clínico

La recepción de documentos serán en diversos puntos del municipio de Tlaquepaque:

En la Pila Seca de lunes a viernes del 7 de enero al 4 de febrero (excepto el lunes 2 de febrero) en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

En la presidencia los sábados del 10 al 31 de enero, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

También se recibirán documentación en las plazas principales de las delegaciones y agencias municipales de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

En enero

Miércoles 7 en S. Martín de las Flores

Jueves 8 en San Pedrito

viernes 9 en Las Juntas

Sábado 10 en San Martín de las Flores

Lunes 12 en San Pedrito

Martes 13 en Las Juntas

Miércoles 14 en La Ladrillera

jueves 15 en López Cotilla

Viernes 16 en Toluquilla

Sábado 17 en La Ladrillera

Lunes 19 en López Cotilla

Martes 20 en Toluquilla

Miércoles 21 en San Sebastianito

Jueves 22 en Sta. María Tequepexpan

Viernes 23 en Loma Bonita Ejidal

Sábado 24 en San Sebastianito

Lunes 26 en Sta. María Tequepexpan

Martes 27 en Loma Bonita Ejidal

Miércoles 28 en Santa Anita

Jueves 29 en La Calerilla

Viernes 30 en Tateposco

Sábado 31 en Santa Anita

En febrero

Martes 3 en La Calerilla

Miércoles 4 en Tateposco

