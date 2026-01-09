Viernes, 09 de Enero 2026

Inician inscripciones y refrendos para los programas de 'Bienestar Tlaquepaque'

Este programa es 100% municipal, reservado para los habitantes del municipio de Tlaquepaque

Por: El Informador

Si ya eres parte de uno de los programas, acude por tu refrendo con la documentación requerida. Gobierno de Tlaquepaque

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque inició este 7 de enero el periodo de registro para los programas sociales "Bienestar Tlaquepaque". La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 4 de febrero, contempla tanto la inscripción de nuevos beneficiarios como el refrendo de quienes ya forman parte del padrón. 

Para este 2026, las autoridades anunciaron la apertura de dos mil 500 nuevos lugares para jefas de familia, artesanos y personas con discapacidad, ampliando así la cobertura de los apoyos sociales en el municipio, para transformar la vida de quienes más lo necesitan.

Estos son los programas vigentes y los requisitos para recibir el refrendo, o para inscribirse por primera vez:

Mujeres Líderes de Esperanza

Apoyo económico a jefas de familia.

Para refrendo

  • Formato de continuidad: se obtiene y se llena en los módulos
  • INE vigente, con domicilio en Tlaquepaque
  • Comprobante de domicilio reciente, no mayor a dos meses, de Tlaquepaque 

Para nuevo registro

  • Acta de nacimiento madre e hijos (as)
  • CURP madre e hijos (as)
  • INE vigente, con domicilio en Tlaquepaque/madres de menos de 18 años presentar carta de residencia de menor de edad (se tramita en presidencia municipal) 
  • Comprobante de domicilio reciente de Tlaquepaque 
  • Carta de residencia (se tramita en presidencia municipal) 
  • Comprobante de jefa de familia: acta de inexistencia matrimonial, o acta de defunción o testigos de abandono/desaparición según el caso
  • Madres tutoras: constancia de dependencia económica expedida por el DIF

Raíces de Esperanza

Apoyo económico para las y los artesanos.

Para refrendo

  • Formato de continuidad: se obtiene y se llena en los módulos
  • INE vigente con domicilio en Tlaquepaque
  • Comprobante de domicilio reciente, no mayor a dos meses, de Tlaquepaque 

Nuevo registro

  • Acta de nacimiento 
  • CURP
  • INE vigente con domicilio en Tlaquepaque 
  • Comprobante de domicilio reciente de Tlaquepaque
  • Carta de residencia (se tramita en presidencia municipal) 
  • Credencial de FONART o del Instituto Jalisciense de las Artesanías 
  • Tres fotografías como evidencia del trabajo artesanal

Bienestar Incluyente

Apoyo económico a personas con discapacidad.

Refrendo 

  • Formato de continuidad: se obtiene y se llena en los módulos
  • INE vigente, con domicilio en Tlaquepaque
  • Comprobante de domicilio reciente, no mayor a dos meses, de Tlaquepaque 

Nuevo registro 

  • Acta de nacimiento 
  • CURP
  • INE vigente con domicilio en Tlaquepaque 
  • Comprobante de domicilio reciente de Tlaquepaque
  • Carta de residencia (se tramita en presidencia municipal) 
  • Tener de 30 a 64 años de edad
  • Cualquiera de los siguientes documentos, expedido por autoridad de salud competente: 
  1. Credencial o certificado de discapacidad
  2. Dictamen ST-3 o ST-4 del IMSS o ISSSTE
  3. Historial clínico 

La recepción de documentos serán en diversos puntos del municipio de Tlaquepaque:

En la Pila Seca de lunes a viernes del 7 de enero al 4 de febrero (excepto el lunes 2 de febrero) en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

En la presidencia los sábados del 10 al 31 de enero, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

También se recibirán documentación en las plazas principales de las delegaciones y agencias municipales de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

En enero

  • Miércoles 7 en S. Martín de las Flores
  • Jueves 8 en San Pedrito
  • viernes 9 en Las Juntas
  • Sábado 10 en San Martín de las Flores
  • Lunes 12 en San Pedrito
  • Martes 13 en Las Juntas
  • Miércoles 14 en La Ladrillera
  • jueves 15 en López Cotilla
  • Viernes 16 en Toluquilla
  • Sábado 17 en La Ladrillera
  • Lunes 19 en López Cotilla
  • Martes 20 en Toluquilla
  • Miércoles 21 en San Sebastianito 
  • Jueves 22 en Sta. María Tequepexpan 
  • Viernes 23 en Loma Bonita Ejidal
  • Sábado 24 en  San Sebastianito 
  • Lunes 26 en Sta. María Tequepexpan
  • Martes 27 en Loma Bonita Ejidal
  • Miércoles 28 en Santa Anita
  • Jueves 29 en La Calerilla
  • Viernes 30 en Tateposco 
  • Sábado 31 en Santa Anita

En febrero 

  • Martes 3 en La Calerilla
  • Miércoles 4 en Tateposco 

