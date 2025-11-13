Reconocen inhumaciones clandestinas en panteón de San Sebastianito

Luego del hallazgo de restos humanos de forma clandestina en el panteón de San Sebastianito, el gobierno de Jalisco reconoce que dicho punto fue utilizado como fosa clandestina.

La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, indicó que el sitio fue usado para inhumaciones clandestinas tras los hallazgos que hizo el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, hace casi 3 meses.

"Este sitio se continúa trabajando, el panteón de San Sebastianito, y pues sí, digo, definitivamente por las características de los indicios de algunas personas fallecidas sin identificar que se aseguraron en el sitio, pues claro que sí, podemos considerar que fue utilizado para inhumaciones clandestinas".

Los trabajos continúan de la mano del ayuntamiento de Tlaquepaque para determinar cuáles puntos del camposanto fueron utilizados como fosas clandestinas.

La funcionaria estatal detalló que se espera obtener peritajes sobre la data de los cuerpos localizados, para saber si las investigaciones y sanciones irán en contra de funcionarios de la anterior o de la actual administración municipal de Tlaquepaque.

Entre las indagatorias, está la posibilidad de que haya manejos inadecuados por parte de las autoridades municipales de Tlaquepaque, principalmente por parte del panteón.

Por otro lado, en otras fosas clandestinas como la de Arroyo Hondo, en Zapopan, suman 15 cuerpos localizados, de las cuales, 8 son pre identificadas; en la fosa de plan de la Noria, van dos víctimas.

Mientras que en la fosa de Las Agujas, en Zapopan, siguen los trabajos por ser un sitio amplio, con 61 víctimas encontradas.

