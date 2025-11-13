Jueves, 13 de Noviembre 2025

Detienen a segundo implicado en asesinato de aficionado de Chivas

Se trata de Julio Alberto "N", a quien se le acusa de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa

Por: Marck Hernández

Julio Alberto “N” es el segundo detenido implicado en el homicidio del joven Lalito el 24 de octubre. ESPECIAL

La Fiscalía de Jalisco informó de la detención de un segundo implicado en el asesinato de un joven aficionado de Chivas, crimen ocurrido el pasado 24 de octubre.

La dependencia estatal informó que se trata de Julio Alberto "N", otro de los presuntos partícipes en el crimen del menor conocido como "Lalito".

De acuerdo con las investigaciones, Julio Alberto "N", junto con José Manuel "N" —quien actualmente se encuentra en prisión preventiva oficiosa vinculado por los delitos señalados— y otros hombres, habrían descendido de tres vehículos y agredido a golpes y con distintos objetos a tres jóvenes que salían de una serenata dedicada a los jugadores del Club Deportivo Guadalajara, realizada en un hotel de Zapopan el 24 de octubre.

Durante el ataque, las tres víctimas resultaron heridas, sin embargo, "Lalito" perdió la vida a consecuencia de una herida punzocortante penetrante en el tórax.

A Julio Alberto "N" se le acusa de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

