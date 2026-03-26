Rancho San Juan Diego, ubicado cerca de Guadalajara, abre sus puertas al público para disfrutar de un plan completamente diferente en esta temporada de pascua: un campo gigante de girasoles en donde podrás recolectar huevos de pascua.De acuerdo con lo informado por el recinto los recorridos de Pascua se realizarán del 2 al 11 de abril de este 2026, ojo, el lunes 6 de abril permanecerá cerrado.La experiencia en el Rancho San Juan Diego se divide en boletos para adultos y niños con los siguientes precios:Puedes comprar tus entradas a través de su página web oficial en: https://ranchosanjuandiego.com/Toma en cuenta que a al momento de comprar tus boletos deberás elegir una hora para asistir, los horarios dependerán del día que selecciones. El boleto Pascua Kids incluye:Extras en el Rancho (con costo adicional)El boleto Pascua Adultos incluye:Horarios de Recolección (Adultos):La ubicación de Rancho San Juan Diego es: Camino Potrero San Juan 4, San Sebastián el Grande, Tlajomulco de Zúñiga.Para garantizar una experiencia segura y agradable para todos en Rancho San Juan Diego, toma en cuenta las siguientes disposiciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA