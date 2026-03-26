Rancho San Juan Diego, ubicado cerca de Guadalajara, abre sus puertas al público para disfrutar de un plan completamente diferente en esta temporada de pascua: un campo gigante de girasoles en donde podrás recolectar huevos de pascua.

De acuerdo con lo informado por el recinto los recorridos de Pascua se realizarán del 2 al 11 de abril de este 2026, ojo, el lunes 6 de abril permanecerá cerrado.

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ESPECIAL/ Facebook/ Rancho San Juan Diego

¿Qué incluye los recorridos en el campo de girasoles edición Pascua?

La experiencia en el Rancho San Juan Diego se divide en boletos para adultos y niños con los siguientes precios:

Niños: 150 pesos + comisión por servicio.

150 pesos + comisión por servicio. Adultos: 170 pesos + comisión por servicio.

Puedes comprar tus entradas a través de su página web oficial en: https://ranchosanjuandiego.com/

Toma en cuenta que a al momento de comprar tus boletos deberás elegir una hora para asistir, los horarios dependerán del día que selecciones.

El boleto Pascua Kids incluye:

1 Recolección de huevos: ¡Con intercambio por dulces y premios!

Acceso al Campo: Recorrido entre girasoles Fullson.

Spots Fotográficos: Escenarios temáticos de Pascua.

Diversión sin fin: Estancia libre una vez dentro.

Extras en el Rancho (con costo adicional)

Talleres de alcancías y pinta-caritas (desde $60).

Renta de canastas (o trae la tuya).

Recolecta extra: $50.

El boleto Pascua Adultos incluye:

1 Recolección Especial: ¡Búsqueda de huevos con premios para adultos!

Acceso al Campo: Recorrido completo por los campos de flores.

Contenido Visual: Acceso total a los spots para fotos profesionales.

Naturaleza: Tiempo libre para disfrutar del paisaje y el aire puro.

Horarios de Recolección (Adultos):

Mañana: 12:00 pm

Tarde: 6:30 pm aprox.

La ubicación de Rancho San Juan Diego es: Camino Potrero San Juan 4, San Sebastián el Grande, Tlajomulco de Zúñiga.

Reglamento general para entrar al campo de girasoles

Para garantizar una experiencia segura y agradable para todos en Rancho San Juan Diego, toma en cuenta las siguientes disposiciones:

Todas las personas que ingresen deben cubrir el costo total de su entrada.

Si vienes con mascota, deberá permanecer con correa en todo momento.

Está prohibido cortar o dañar las flores.

Solo está permitido el acceso a los cultivos abiertos al público.

Respeta a los animales del rancho; la mayoría se encuentra sin correa, por lo que no deben ser molestados ni maltratados.

Si tu mascota ocasiona algún incidente o daño, deberás asumir los gastos correspondientes.

Atiende y cumple las medidas de bioseguridad establecidas.

El uso de drones, globos u otros accesorios que provoquen daños en instalaciones propias o privadas implicará el pago total de los desperfectos.

No se permite el ingreso con bocinas.

Si realizas fotografía profesional, solicita el reglamento especial para fotógrafos.

No está permitido introducir bebidas alcohólicas.

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