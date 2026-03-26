A partir del 1 de abril, estudiantes en Jalisco podrán acceder a una tarifa preferencial de 5 pesos en el transporte público, siempre y cuando realicen el trámite de refrendo correspondiente. La medida forma parte de los apoyos estatales dirigidos a este sector para facilitar su movilidad diaria.

Las autoridades estatales informaron que este beneficio aplicará a quienes cuenten con credenciales vigentes o realicen su registro en los módulos habilitados, por lo que hicieron un llamado a los usuarios a completar el proceso en tiempo y forma.

¿Cómo realizar el trámite de refrendo y quiénes pueden acceder?

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, el refrendo debe realizarse de manera presencial en los módulos habilitados. Este trámite permite actualizar el estatus del usuario como estudiante y conservar la tarifa preferencial en el transporte público.

El beneficio aplica para quienes ya cuentan con alguna de las tarjetas autorizadas:

Mi Pasaje

Yo Jalisco

Credencial de la Universidad de Guadalajara

Tarjeta Única

En caso de no contar con alguna de estas credenciales, los usuarios pueden iniciar su registro directamente en los módulos, donde también se brinda orientación para completar el proceso.

ESPECIAL

Módulos disponibles en el Área Metropolitana

Las autoridades habilitaron diversos puntos de atención para facilitar el trámite en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara. Entre los módulos disponibles se encuentran:

San Jacinto

Estación Central Nueva

Expo Ganadera

Unidad López Mateos

Estación de Los Dos Templos

CAT del Valle

Explanada Zapopan Centro

Unidad Administrativa Las Águilas

Asimismo, se informó que durante el periodo de Semana Santa (lunes a miércoles) y Pascua (lunes a viernes), únicamente operarán los módulos de San Jacinto y Explanada Zapopan Centro.

Un apoyo clave para la economía estudiantil

El programa busca reducir la carga económica en los traslados diarios de estudiantes, quienes podrán pagar una tarifa de cinco pesos por viaje tras completar el refrendo. Este esquema forma parte de las políticas estatales enfocadas en apoyar la permanencia escolar y mejorar el acceso al transporte público.

Las autoridades recomendaron a los usuarios acudir con anticipación a los módulos para evitar contratiempos, así como verificar los requisitos específicos según el tipo de tarjeta que utilicen.

YC