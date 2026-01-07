Reyes Magos de Cajititlán: Una tradición de más de 400 años

La veneración a los Reyes Magos en Cajititlán inició hace más de 400 años.

"Empezó la veneración cuando inició la evangelización, en el momento de las pastorelas, cuando hacían la representación de los Reyes Magos ahí inició”, explicó el párroco Enrique Lozano.

La gente viene a pedir o agradecer por la salud de los enfermos, por temas personales, cuestiones laborales, maternidad, empleo.

"Sobre todo viene gente de Jalisco, pero también de otros estados incluso algunos del extranjero", explicó el párroco Enrique Lozano.

La síndica municipal, Thania Morales, destacó la relevancia cultural y religiosa de esta celebración, así como el trabajo coordinado para garantizar la seguridad de quienes participan.

"La celebración de los Santos Reyes en Cajititlán es una manifestación de fe profundamente arraigada, que convoca a miles de peregrinos. Por ello, estamos trabajando de manera preventiva y coordinada para que el recorrido se desarrolle con orden y seguridad. El trayecto terrestre dura aproximadamente dos horas, el recorrido en lancha cerca de una hora y la misa de recepción se realiza alrededor de la una de la tarde. Durante todo el proceso se cuenta con la disposición de alrededor de 30 lanchas para que las y los feligreses puedan acompañar a los Santos Reyes por la laguna de manera segura", señaló.

