Inicia recorrido de los Tres Reyes Magos a la Laguna de Cajititlán

El recorrido dura alrededor de tres horas y concluye con una misa en la parroquia de la localidad cajititlense

Por: Jorge Velazco

El recorrido emblemático se realizará por las principales calles de la comunidad de Cajititlán. EL INFORMADOR/ J. acosta

En punto de las 10:00 horas sonaron las campanas que anunciaron el inicio del recorrido de los Santos Reyes en Cajititlán.

Cientos de voluntarios custodiaron las tres imágenes de Melchor, Gaspar y Baltazar en su trayecto a la laguna acompañados de miles de creyentes.

Algunos feligreses realizan el trayecto, hincados, como muestra de fe y agradecimiento por los favores recibidos.

De acuerdo con los organizadores, el recorrido dura alrededor de tres horas y concluye con una misa en la parroquia.

El recorrido emblemático, en el que las imágenes de los Santos Reyes se trasladan desde la parroquia hacia la laguna y de regreso, se realizará por las principales calles de la comunidad de Cajititlán.

San Baltazar. EL INFORMADOR/J. Acosta 
 San Melchor. EL INFORMADOR/J.Acosta
San Gaspar. EL INFORMADOR/ J. Acosta 
Este es el trayecto que siguen las imágenes

1. Javier Mina, de Independencia a Constitución.
2. Constitución, de Javier Mina a Aldama, continuando por Morelos.
3. Morelos, de Aldama a Muralla.
4. Muralla, de Morelos a Cuauhtémoc.
5. Cuauhtémoc, de Muralla a Guadalupe Victoria.
6. Guadalupe Victoria, de Cuauhtémoc a Emiliano Zapata.
7. Emiliano Zapata, de Guadalupe Victoria a Independencia.
8. Independencia, de Emiliano Zapata a Juárez.
9. Juárez, de Independencia a Madero.
10. Madero, de Juárez a la Playa, donde se realizará el recorrido náutico.
11. Centenario, de la Playa a la Parroquia.

