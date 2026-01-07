Inicia recorrido de los Tres Reyes Magos a la Laguna de Cajititlán

En punto de las 10:00 horas sonaron las campanas que anunciaron el inicio del recorrido de los Santos Reyes en Cajititlán.Cientos de voluntarios custodiaron las tres imágenes de Melchor, Gaspar y Baltazar en su trayecto a la laguna acompañados de miles de creyentes.Algunos feligreses realizan el trayecto, hincados, como muestra de fe y agradecimiento por los favores recibidos.De acuerdo con los organizadores, el recorrido dura alrededor de tres horas y concluye con una misa en la parroquia.El recorrido emblemático, en el que las imágenes de los Santos Reyes se trasladan desde la parroquia hacia la laguna y de regreso, se realizará por las principales calles de la comunidad de Cajititlán.1. Javier Mina, de Independencia a Constitución. 2. Constitución, de Javier Mina a Aldama, continuando por Morelos. 3. Morelos, de Aldama a Muralla. 4. Muralla, de Morelos a Cuauhtémoc. 5. Cuauhtémoc, de Muralla a Guadalupe Victoria. 6. Guadalupe Victoria, de Cuauhtémoc a Emiliano Zapata. 7. Emiliano Zapata, de Guadalupe Victoria a Independencia. 8. Independencia, de Emiliano Zapata a Juárez. 9. Juárez, de Independencia a Madero. 10. Madero, de Juárez a la Playa, donde se realizará el recorrido náutico. 11. Centenario, de la Playa a la Parroquia.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO