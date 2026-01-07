Inicia recorrido de los Tres Reyes Magos a la Laguna de Cajititlán

En punto de las 10:00 horas sonaron las campanas que anunciaron el inicio del recorrido de los Santos Reyes en Cajititlán.

Cientos de voluntarios custodiaron las tres imágenes de Melchor, Gaspar y Baltazar en su trayecto a la laguna acompañados de miles de creyentes.

Algunos feligreses realizan el trayecto, hincados, como muestra de fe y agradecimiento por los favores recibidos.

De acuerdo con los organizadores, el recorrido dura alrededor de tres horas y concluye con una misa en la parroquia.

El recorrido emblemático, en el que las imágenes de los Santos Reyes se trasladan desde la parroquia hacia la laguna y de regreso, se realizará por las principales calles de la comunidad de Cajititlán.

San Baltazar. EL INFORMADOR/J. Acosta

San Melchor. EL INFORMADOR/J.Acosta

San Gaspar. EL INFORMADOR/ J. Acosta

Este es el trayecto que siguen las imágenes

1. Javier Mina, de Independencia a Constitución.

2. Constitución, de Javier Mina a Aldama, continuando por Morelos.

3. Morelos, de Aldama a Muralla.

4. Muralla, de Morelos a Cuauhtémoc.

5. Cuauhtémoc, de Muralla a Guadalupe Victoria.

6. Guadalupe Victoria, de Cuauhtémoc a Emiliano Zapata.

7. Emiliano Zapata, de Guadalupe Victoria a Independencia.

8. Independencia, de Emiliano Zapata a Juárez.

9. Juárez, de Independencia a Madero.

10. Madero, de Juárez a la Playa, donde se realizará el recorrido náutico.

11. Centenario, de la Playa a la Parroquia.

