Este 31 de marzo concluyen los juegos de repechaje en la UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y solo quedan cuatro lugares que se disputarán entre Bosnia, Italia, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Suecia y Polonia . Te diremos a qué hora y a través de qué canales ver EN VIVO estos encuentros.

Bosnia vs Italia

"Italia vendrá como gran favorita. Tenemos 90 minutos para mostrar lo que podemos hacer", advirtió Edin Dzeko, al frente de la selección bosnia, que ya jugó el Mundial en 2014.

La presión y la tensión corresponden a Italia. Ya fueron un fiasco dos Mundiales seguidos sin participar en la Fase Final —no se clasificó ni para Rusia 2018 ni para Qatar 2022—. Una tercera sería algo catastrófico para la cuatro veces campeona del mundo , igualada con Alemania en el segundo escalón del palmarés. Solo la supera Brasil.

Suecia vs Polonia

El duelo de los goleadores Robert Lewandowski, 89 tantos en 164 encuentros con Polonia, y Viktor Gyokeres, 18 dianas en 31 duelos con Suecia (los tres últimos en el 1-3 a Ucrania en Valencia en la Semifinal del repechaje), marca el enfrentamiento entre ambas selecciones por la clasificación para el Mundial 2026 en la ciudad sueca de Solna.

"Gyokeres fue increíble", remarcó Graham Potter, seleccionador de Suecia. El único triunfo en esta temporada del equipo sueco, desde el pasado septiembre, fue el del pasado viernes. Antes, había empatado dos choques y había perdido cuatro. Ahora recobra sus opciones de ir al Mundial, además con Polonia enfrentada a una estadística desafiante: no gana en Suecia desde 1930, con tres derrotas en sus últimas tres visitas a Solna; 2-0, 3-0 y 3-1.

Kosovo vs Turquía

"Si fuera posible, seguro que habría 100 mil espectadores", expresó Franco Foda, su seleccionador, entre la euforia de su remontada ante Eslovaquia, donde igualó un 1-0 y levantó un 2-1 para ganar por 2-4, y la tranquilidad que pide el encuentro de este martes, consciente del nivel de su adversario.

Turquía es favorita, aunque su clasificación para el Mundial también es una cuestión mayor. No lo juega desde 2002, cuando fue sorprendente tercero. Ahora "rebusca" su sitio, con Vincenzo Montella, tras ser una de las sensaciones en la Eurocopa 2024.

República Checa vs Dinamarca

Presente en los dos últimos Mundiales, y en cinco de los siete más recientes, Dinamarca debe ganar en Praga a la República Checa para seguir en esa senda. Su victoria por 4-0 contra Macedonia del Norte en Copenhague es un impulso. Sólo ha perdido uno de sus siete compromisos de esta temporada. Ganó cuatro y empató otros dos. Y no cae con su rival de este martes desde 2004, en la Eurocopa de ese año, cuando cedió por 3-0.

La última vez que la República Checa disputó un Mundial fue en Alemania 2006. No ha vuelto a aparecer en la competición intercontinental. Ni en Sudáfrica 2010 ni en Brasil 2014 ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022.

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¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Final de repechaje de la UEFA?

El momento decisivo expone este martes a Italia, a presión en su visita a Zenica contra Bosnia-Herzegovina por una de las cuatro plazas en juego en Europa para el Mundial 2026, por las que también aspiran Robert Lewandowski con Polonia frente a Viktor Gyokeres con Suecia en Solna; Turquía y Arda Güler, contra Kosovo y Vedaq Muriqi en Pristina, y Dinamarca, enfrentada a la República Checa como visitante en Praga.

Bosnia vs Italia

Hora: 12:45

Sede: Stadion “Bilino Polje”

Transmisión: SKY Sports

Suecia vs Polonia

Hora: 12:45

Sede: Friends Arena

Transmisión: Canal por confirmar

Kosovo vs Turquía

Hora: 12:45

Sede: Fadil Vokrri Stadium

Transmisión: Canal por confirmar

República Checa vs Dinamarca

Hora: 12:45

Sede: Generali Arena

Transmisión: SKY Sports

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Con información de EFE.

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