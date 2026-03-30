La Selección Mexicana tendrá una de sus pruebas más exigentes este martes antes del arranque del Mundial 2026 cuando enfrente a Bélgica en partido amistoso este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago. El equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre llega tras empatar sin goles ante Portugal, en un encuentro donde fue superado en varios lapsos, pero logró resistir gracias a la falta de contundencia rival.

El partido podrá ser visto en México a través de televisión abierta, de paga y por streaming.

Así llegan México y Bélgica al partido amistoso

Este compromiso representa una oportunidad clave para medir el verdadero nivel del Tri ante una selección ubicada en el noveno lugar del ranking FIFA. Bélgica, que viene de golear 5-2 a Estados Unidos, parte como favorito, aunque México contará con el respaldo de la afición en territorio estadounidense. El encuentro también servirá para que "El Vasco" Aguirre ajuste detalles tácticos y evalúe a sus jugadores a poco más de dos meses del arranque de la Copa del Mundo de la que será sede junto a EU y Canadá.

México afrontará el encuentro con múltiples ausencias por lesión, incluyendo a Santiago Giménez, Édson Álvarez, Luis Chávez, Gilberto Mora y Rodrigo Huescas. A pesar de ello, el cuerpo técnico confía en recuperar a la mayoría de estos elementos para el Mundial. Desde la llegada de Aguirre, el Tri suma 15 victorias, ocho empates y cinco derrotas, cifras que intentará mejorar ante un rival de alto calibre.

Por su parte, Bélgica llega con figuras como Kevin De Bruyne, Jéremy Doku y Dodi Lukebakio, quienes buscarán consolidarse como titulares de cara a su debut mundialista el próximo 15 de junio ante Egipto. El conjunto europeo es señalado como uno de los candidatos a avanzar lejos en el torneo, por lo que este amistoso también representa una vitrina para definir su once ideal.

Alineaciones probables México vs Bélgica

México: Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Richard Ledezma; Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Richard Ledezma; Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre. Bélgica: Senne Lemmens; Brandon Mechele, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Charles De Ketelaere; Jéremy Doku, Dodi Lukebakio. DT: Rudi García.

Dónde ver EN VIVO el partido amistoso México vs Bélgica

El partido México vs Bélgica está programado para iniciar en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Fecha: Martes 31 de marzo, 20:00 (tiempo del centro de México)

Martes 31 de marzo, 20:00 (tiempo del centro de México) Sede: Soldier Field, Chicago, Estados Unidos

Soldier Field, Chicago, Estados Unidos Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, aztecadeportes.com, Layvtime YouTube, Azteca Deportes Network

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