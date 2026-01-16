INAPAM ofrece descuento en un restaurante de Guadalajara este 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) inició este 2026 con nuevos descuentos y oportunidades para que sus beneficiarios puedan disfrutar de distintos espacios recreativos y de ocio sin necesidad de gastar de más , como parte de una estrategia orientada a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Gracias a esta iniciativa, los beneficios de la tarjeta INAPAM llegaron a Guadalajara, Jalisco, p ermitiendo que las personas de 60 años o más puedan aprovecharlos y generar ahorros significativos.

Con la tarjeta INAPAM, las personas de la tercera edad tienen acceso a descuentos y tarifas preferenciales en cientos de establecimientos de todo el país , que abarcan rubros como salud, educación, transporte, asesoría legal, vestimenta, calzado y, por supuesto, alimentación.

Dentro del rubro alimenticio se incluyen descuentos en restaurantes, tiendas de abarrotes, tortillerías, puestos de comida y otros establecimientos.

En Guadalajara, uno de los beneficios más destacados es el que ofrece el restaurante Las Originales Hermanas Coraje, ubicado en avenida Vallarta número 4873, en la colonia Prados Vallarta. Este establecimiento cuenta con un amplio menú de comida mexicana y brinda a los beneficiarios de la tarjeta INAPAM un 10 % de descuento en el total de su consumo.

¿Cómo validar el descuento de la tarjeta INAPAM?

Para hacer válido el descuento, basta con acudir de manera presencial al restaurante con la tarjeta INAPAM en buen estado y con los datos legibles. Es necesario informar al mesero que se desea aplicar el beneficio y mostrar la credencial antes de realizar el pago.

Es importante señalar que el descuento únicamente es válido en la sucursal mencionada y no aplica en otros establecimientos, aun cuando pertenezcan a la misma cadena.

¿Cuál es la vigencia del beneficio?

El descuento puede solicitarse cualquier día de la semana y en cualquier horario. Sin embargo, en días festivos la promoción podría no estar disponible, por lo que se recomienda consultar previamente con el personal del establecimiento.

El beneficio estará vigente hasta que el INAPAM publique un nuevo directorio de descuentos, lo que generalmente ocurre de manera anual.

Los descuentos que ofrece la tarjeta INAPAM representan una alternativa importante para que los adultos mayores accedan a servicios y alimentos a precios preferenciales , al tiempo que promueven su bienestar y participación social. Iniciativas como esta refuerzan el compromiso de instituciones y comercios por generar condiciones más accesibles y dignas para este sector de la población.

