IDEFT y CANACAR firman alianza para capacitación en autotransporte de Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) en Jalisco firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer la profesionalización del sector de autotransporte de carga. La iniciativa busca elevar los estándares de seguridad y eficiencia. Directivos de ambas instituciones participaron en el acto protocolario.

Este convenio permitirá que ambas instituciones sumen capacidades para programas de capacitación y actualización técnica, también facilitará la certificación laboral para operadores, personal administrativo y técnico. Con esto, se busca mejorar el desempeño y la calidad de los servicios en la industria.

La colaboración se alinea con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien promueve la vinculación entre organismos de formación y sectores productivos con el objetivo de generar mejores oportunidades de empleo y fortalecer la economía regional. La política educativa del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, también respalda estas alianzas.

Impacto del convenio en el mercado laboral y la seguridad vial

Durante la firma, se enfatizó que estos convenios son cruciales para reducir la brecha entre la capacitación y el empleo y aseguran que los programas formativos respondan a los desafíos actuales del transporte. Esto incluye la profesionalización de operadores y el cumplimiento normativo.

Además, se busca mejorar la seguridad vial y la calidad continua de los servicios. La adaptación de los contenidos formativos es esencial. Así, se atienden las necesidades reales del mercado laboral en el estado.

Por parte de CANACAR, asistieron Alfredo Cárdenas Garza, delegado en Jalisco, y Juana Velasco López, vicepresidenta de la Región Occidente. También estuvieron Edwin Joel González Vázquez, consejero; Jennifer Caballero Virrueta, directora operativa; y Francisco Castilla Gómez, gerente delegacional.

El director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, participó de manera remota debido a una recuperación médica. El instituto fue representado por su equipo directivo, entre los presentes del IDEFT se encontraron Pablo García Arias, director de Vinculación, y José María Ceballos, director de Técnica Académica. Cecilia Carreón Chávez, directora de Planteles, y Felipe Reyes, director de la Unidad Guadalajara, también asistieron.

José Luis Moreno Rojas, director del Centro de Capacitación y Adiestramiento de Conductores del Servicio de Autotransporte Federal y Transporte Privado, estuvo presente. Asimismo, Denise Aranda Arrache, María José Hernández Torreblanca y Grecia Romo Rubio participaron.

Los representantes de ambas instituciones coincidieron en que esta alianza desarrollará esquemas de capacitación de alto impacto que fortalecerán el capital humano del sector transportista. Además, consolidarán al IDEFT como un aliado estratégico para los organismos empresariales.

Con estas acciones, el IDEFT reafirma su vocación de servicio. Asimismo, refuerza su compromiso con la formación para el trabajo, contribuye al desarrollo económico y la movilidad segura en Jalisco.

