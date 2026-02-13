Quién fue Blanca Esthela Álvarez, fallecida regidora de MC

El Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la mañana de este 13 de febrero el descubrimiento del cuerpo sin vida de la regidora del partido Movimiento Ciudadano, Blanca Esthela Álvarez , en el municipio de La Manzanilla de la Paz, sin huellas visibles de violencia.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGJ), la mujer fue localizada durante los primeros minutos de este viernes en su automóvil, el cual no contaba con ningún daño, así como sus demás pertenencias.

Blanca Esthela fue encontrada con el cinturón de seguridad puesto e indicios que dieron a entender a las autoridades que su muerte pudo ser provocada , por lo que se comenzó la investigación bajo los protocolos de feminicidio.

"Además de confirmar la causa de muerte, los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas, por lo que las investigaciones continúan con total perspectiva de género para esclarecer estos hechos", señaló la dependencia estatal.

Tras los primeros peritajes se logró determinar que la causa de muerte fue por estrangulamiento ; sin embargo, las autoridades declararon que siguen trabajando para resolver el caso.

A través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se abrió una carpeta de investigación para tratar de dar con los responsables.

¿Quién era Blanca Esthela Álvarez?

Blanca Esthela Álvarez Chávez, era la regidora por el partido político Movimiento Ciudadano en el cabildo del municipio de La Manzanilla de la Paz, en el Estado de Jalisco.

Su carrera en el ámbito político la llevó a postularse en dos ocasiones para el puesto de presidenta municipal, a la vez que desarrollaba actividades empresariales en el sector turístico.

A través de redes sociales, la agrupación política a la que pertenecía la despidió enviándole sus condolencias a sus familiares. A esto se le sumó Lemus, quien también expresó su pesar por la partida de la mujer.

"Tristemente y quiero enviar mi solidaridad a toda su familia, hoy por la madrugada fue encontrada muerta nuestra regidora de Movimiento Ciudadano en La Manzanilla de la Paz", comentó.

