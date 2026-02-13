La compañía Brimex Energy —que tiene la planta de producción en Lagos de Moreno—, obtuvo por parte de la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno Federal, el primer permiso a nivel nacional para la comercialización de biometano.

La autorización, obtenida de la mano de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable del Gobierno del Estado (Sedes), representa un avance en la transición energética de Jalisco y de México, al integrar este biogás al sistema energético nacional y posiciona al estado como referente en el desarrollo de energía obtenida a partir de desechos pecuarios y agrícolas, así como líder en energías limpias.

El permiso autoriza la comercialización de biometano con una capacidad máxima de 12 mil 456 metros cúbicos por día, equivalente al consumo diario aproximado de gas natural de más de dos mil 500 viviendas.

Con ello, el proyecto podría contribuir a la mitigación de más de ocho mil toneladas de dióxido de carbono al año, al evitar la liberación no controlada de metano, además de fortalecer esquemas de economía circular mediante el aprovechamiento de residuos y la generación de subproductos como biofertilizantes.

El secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, Manuel Herrera, señaló que este hecho constituye un parteaguas para el desarrollo de un mercado regulado de biocombustibles gaseosos en el país y abre nuevas oportunidades para la diversificación de la matriz energética.

“El otorgamiento de este permiso representa un paso estratégico para la consolidación de los bioenergéticos en México. Jalisco cuenta con las condiciones productivas, tecnológicas y territoriales para avanzar en el desarrollo de proyectos de biometano, que fortalezcan la seguridad energética y el aprovechamiento sustentable de los recursos”.

¿Qué es el biometano?

El biometano es un gas obtenido a partir del tratamiento de residuos orgánicos, agroindustriales y pecuarios, que puede sustituir al gas natural fósil en procesos industriales, generación eléctrica y usos energéticos, con menores emisiones de gases de efecto invernadero.

La incorporación del biometano al portafolio energético nacional contribuye a la diversificación de fuentes de suministro, a la reducción progresiva de la dependencia del gas natural fósil importado y al desarrollo de un mercado formal de gases renovables con estándares de calidad, seguridad y trazabilidad.

El otorgamiento del permiso establece un precedente legal y administrativo para la implementación del marco normativo en materia de biocombustibles, y sienta las bases para el desarrollo de proyectos similares en otras regiones del país.

