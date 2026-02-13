MiBici ajusta anualidad a 600 pesos; modalidad eléctrica costará 10 por desanclaje

El programa MiBici Pública entrará en una nueva etapa con la incorporación de bicicletas eléctricas y un ajuste en su esquema de cobro, en el marco del plan de crecimiento que contempla mantenimiento integral a la flota actual y ampliación de cobertura en el Área Metropolitana de Guadalajara, informó este viernes Antonio Martín del Campo, administrador general de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM).

Detalló que el sistema mantendrá su modalidad mecánica con las mismas condiciones de uso, mientras que la eléctrica incorporará un esquema diferenciado para su operación: “El costo de la anualidad son 600 pesos, recordar, lo teníamos en 496 pesos. Sube a 600 pesos anual y la modalidad en la mecánica sigue siendo la misma, 30 minutos. No hay un costo por el desanclaje", comentó.

Sin embargo, dijo las bicis eléctricas tendrán un costo "por desanclaje" de 10 pesos . "Y tendrás una ventana de tiempo de 10 minutos para que la puedas usar en la misma modalidad. Solamente hay un costo por el desanclaje de los 10 pesos", señaló.

El titular de la AMIM explicó que actualmente el sistema cuenta con cuatro mil bicicletas, las cuales recibirán mantenimiento profundo que incluye ajustes en transmisión, rodamientos y sistema de frenado, acordado tras diversas mesas de trabajo con usuarios en distintos puntos de la Metrópoli.

A ellas, dijo se integrarán las 960 bicicletas eléctricas como parte de una inversión que ronda los 200 millones de pesos, que contemplan además la colocación de estaciones, mantenimiento y puesta a punto, como parte del fortalecimiento operativo previsto para este año.

Martín del Campo señaló que el crecimiento del sistema será gradual rumbo a 2030, con una meta de nueve mil bicicletas y expansión de cobertura de 60 a 115 kilómetros cuadrados, bajo un proceso de socialización con colonias y usuarios para definir ubicaciones estratégicas.

Añadió que las bicicletas eléctricas podrán alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora, aunque serán reguladas a 25 kilómetros por hora conforme a la normativa que ya se encuentra en análisis de las y los diputados del Congreso del Estado.

YC