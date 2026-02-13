El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, habló sobre lo dialogado con el subsecretario de Gobernación del Gobierno de México, César Yañez, el pasado miércoles, en torno al proyecto del Tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara, el cual dijo, se busca que contemple un paso estratégico por municipios del Estado antes de su llegada a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con el objetivo de que la obra no sólo beneficie a Guadalajara, sino que amplíe su impacto regional, particularmente en la Zona Altos Norte, afirmó el mandatario estatal.

Recordó que desde hace varios meses el Gobierno de Jalisco había planteado ya la necesidad de que el trazo integrara a más municipios de la Entidad, propuesta que ha sido considerada en el planteamiento federal, lo que abre una nueva posibilidad de conectividad para el interior de Jalisco.

“Queremos que llegue a Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Acatic y Tepatitlán de Morelos. Esos son los (municipios) que queremos que toque antes de llegar a la Zona Metropolitana. No solamente muestro mi beneplácito, sino que estoy feliz con el trayecto que va a tener el tren. Entonces lo vamos a apoyar en todo”, afirmó Lemus Navarro.

En cuanto a la coordinación institucional, el mandatario subrayó que el Estado coadyuvará en todo lo necesario para sacar adelante el proyecto, particularmente en la liberación de derechos de vía, en un trabajo conjunto con la Federación. Indicó que esta disposición fue expresada directamente ante autoridades federales durante la reunión sostenida con el subsecretario de Gobernación.

Pablo Lemus durante su encuentro con César Yañez, subsecretario de Gobernación del Gobierno de México.

“Yo le manifesté al subsecretario de Gobernación, que fue el que coordinó esta reunión, a César Yañez, que le comunicara a la presidenta (Claudis Sheinbaum) nuestra absoluta disposición de apoyar el proyecto del tren. Es una gran noticia para Jalisco”, señaló Lemus Navarro.

Sobre el proyecto integral del tren México-Guadalajara, explicó que el arribo a la capital jalisciense sería en la estación del Parque Agua Azul y que posteriormente la ruta continuará hacia Tepic, Mazatlán y Nogales. Precisó que no se utilizará la vía de carga existente, sino que se construirá una nueva vía paralela exclusivamente para pasajeros, bajo un esquema similar al de la Línea 4.

Se buscará, además, que las rutas se constituyan en opciones de viaje para las personas pasajeras según sus necesidades. “Dependiendo cuál sea la corrida que se tome se podría estar en la Ciudad de México en aproximadamente cuatro horas con 15 minutos en la corrida directa . ¿Por qué hablo de corrida directa? Porque va a haber muchas corridas durante el día. Una será directa, por ejemplo, directo Guadalajara-México, pero a lo mejor va a haber otra corrida que sea Guadalajara-León-Querétaro-México. Y dependiendo el número de paradas que tenga el propio tren, podrá ser desde cuatro horas, más o menos cuatro horas quince, hasta seis horas y media. Y ya con cuatro horas quince compite con el avión”.

En torno a la reubicación de las familias de Pueblo Quieto (en Jardines del Bosque), el gobernador de Jalisco reconoció que el nuevo trazo sí pasará en uno de sus tramos por esa zona, por lo que será necesario liberar el derecho de vía, lo que a su vez implicará un proceso de reubicación de las personas que ahí habitan de manera irregular, pero “haciéndolo con un enfoque social y no únicamente de infraestructura”, afirmó el mandatario estatal.

“Sí se va a tener que remover Pueblo Quieto. Sin embargo, va a tener una consideración social de parte del gobierno federal y de parte del gobierno del Estado. Quiero que quede muy claro: no se trata de desalojarlos, es para reubicarlos. Para poderles dar un lugar digno donde vivan. Darles oportunidades de trabajo. Darles apoyos sociales”, señaló Lemus Navarro.

Sin embargo, dijo, antes que todo deberá confirmarse el trazo definitivo, el cual está previsto para darse a conocer en mayo próximo y realizar un nuevo censo para dimensionar a la población. En este sentido, dijo, cuando era alcalde de Guadalajara y se realizó un primer esfuerzo en este sentido, la población en Pueblo Quieto rondaba las mil 200 personas, lo que podrían representar aproximadamente 300 familias, quienes deberán de ser consideradas en el plan de reubicación a realizarse en conjunto con la Federación.

