¿Quién es Felipe de Jesús "N", exdirector de Laboratorios Collins hoy prófugo?

Autoridades de Jalisco declararon a Felipe de Jesús "N", el exdirector general de Laboratorios Collins, como prófugo de la justicia tras no presentarse a su audiencia inicial en la fase de formulación de imputación del 28 de noviembre de 2025.

El hoy prófugo, de 63 años, es conocido principalmente por su trayectoria como director de la importante empresa farmacéutica mexicana: ocupó el cargo de director general de Productos Farmacéuticos Collins. Durante su gestión, la empresa inauguró una nueva planta de medicamentos en Jalisco, un proyecto que representó una inversión significativa y la promesa de generación de empleos.

Luego de estar al frente de los importantes proyectos de la organización, de Jesús "N" fue reconocido a nivel local y nacional por sus recientes problemas legales relacionados con la administración de la compañía, por los que se le formuló una orden de aprehensión por el delito de fraude por un monto que supera los 30 millones de pesos .

El estado legal actual

En junio del año pasado, de Jesús "N" fue vinculado a proceso penal acusado de haber cometido dicho fraude en contra de la empresa Productos Farmacéuticos Collins . Ante la ausencia en la audiencia del implicado frente al juez décimo sexto de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral adscrito al centro de justicia penal del Primer Distrito Judicial de Jalisco, una agente del ministerio público solicitó la orden de aprehensión.

El exdirector de Laboratorios Collins fue declarado prófugo de la justicia el 5 de diciembre pasado por el juez jalisciense Gildardo Joel Landeros; la autoridad judicial dictó prisión domiciliaria en una de sus residencias en Zapopan como medida cautelar, sin embargo, de Jesús desacató la orden y dejó de presentarse en diversas audiencias judiciales sin causa justificada .

Laboratorios Collins fue investigada por autoridades de México y Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado y lavado de dinero. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desecharon las acusaciones en marzo de 2025, al confirmar que no existen elementos que vinculen a la empresa con esa actividad ilícita específica .

