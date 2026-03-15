¿Qué sucederá con el Museo del Tequila tras la detención de Diego Rivera? Lemus responde

El pasado 11 de marzo se dio a conocer que el Gobierno de Jalisco había recuperado el Museo del Tequila, ubicado en el municipio del mismo nombre. Esto ocurrió luego de poco más de un mes de la aprehensión de Diego Rivera Navarro , quien fungiera como el alcalde del lugar por parte de Morena.

Tras el aseguramiento y recuperación del sitio por parte del Gobierno del estado, encabezado por Pablo Lemus, el mismo gobernante aclaró qué es lo que sucederá con el recinto, mismo que habría sido tomado por Rivera Navarro para uso personal , según informes derivados de diversas denuncias contra el funcionario en Tequila.

El gobernador de Jalisco, desde sus redes sociales, aseguró que, tras la recuperación del inmueble y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), "lo vamos a remodelar para que en este recinto se realicen actividades culturales que fortalezcan el turismo del municipio de Tequila".

Después de recuperar el Museo Nacional del Tequila, en coordinación con la @FGRMexico y el @INAHmx lo vamos a remodelar para que en este recinto se realicen actividades culturales que fortalezcan el turismo del municipio de Tequila. pic.twitter.com/kNniCmwvBU— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 11, 2026

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El museo habría sido tomado

El recinto cultural permaneció cerrado desde 2025, luego de diversas controversias sobre su uso. Pese a que el inmueble pertenece al Gobierno de Jalisco, había sido administrado por el ayuntamiento de Tequila mediante un esquema de comodato destinado exclusivamente a fines culturales.

Sin embargo, durante la gestión del entonces alcalde Diego Rivera Navarro, actualmente detenido, surgieron señalamientos sobre el uso irregular del recinto. Diversas denuncias indicaron que el edificio fue utilizado como oficinas e incluso como espacio personal del edil .

La recuperación del Museo Nacional del Tequila

La recuperación del inmueble se realizó mediante una diligencia administrativa encabezada por el Gobierno del Estado, con acompañamiento de la FGR y el INAH, instituciones responsables de supervisar el patrimonio histórico del país. Durante el procedimiento, se tomó posesión formal del recinto para garantizar su resguardo y su correcta administración.

Autoridades estatales informaron que, tras recuperar el edificio, se trabajará de manera coordinada con las instituciones mencionadas en un proyecto de remodelación y rehabilitación del museo, con el objetivo de que el espacio vuelva a abrir sus puertas como un recinto cultural.

La intención es que el inmueble vuelva a ser un punto de encuentro para visitantes y habitantes del municipio, con actividades culturales que fortalezcan el turismo en la región .

Nexos con el crimen organizado

Rivera Navarro fue detenido a principios de 2026 y enfrenta investigaciones por presuntos delitos de corrupción, extorsión y posibles vínculos con el crimen organizado, presunta y particularmente, con el Cártel Nueva Generación (CNG), lo que detonó una serie de revisiones administrativas y legales sobre diversas propiedades y espacios públicos del municipio.

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FF