Jaguares de la Policía del Estado detienen a hombre con serpiente exótica en Guadalajara

Un sujeto que conducía un vehículo con una serpiente exótica en el tablero de su vehículo fue detenido por elementos del escuadrón Jaguares de la Policía del Estado.

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El suceso fue en un recorrido habitual en la colonia Moderna

Así lo informó esta mañana la Secretaría de Seguridad, que refirió que el escuadrón motorizado se percató de este hallazgo durante su recorrido habitual de vigilancia en calles de la colonia Moderna, en Guadalajara.

Fue mientras patrullaban sobre Calzada Independencia Sur y Constituyentes cuando los uniformados estatales observaron en el tablero de un vehículo lo que aparentaba ser un reptil, por lo que marcaron el alto al conductor para verificar la situación legal del mismo.

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Al entrevistarse con el chofer, el hombre les manifestó no contar con la documentación que acreditara la legal posesión y procedencia del ejemplar, una serpiente exótica tipo pitón bola, de aproximadamente un metro de longitud.

La posesión ilegal de fauna silvestre se considera como delito federal

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, la posesión, transporte o comercialización de especies de fauna silvestre sin la debida documentación puede constituir delitos federales, y conlleva graves sanciones administrativas y penales, que van de multas de los 300 a los 3 mil UMAS (es decir, sanciones monetarias) y penas de uno a nueve años de prisión por actividades como captura, posesión, transporte o comercio de los ejemplares, según la condición de los mismos.

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Por lo anterior, el sujeto identificado como Aly “N”, de 26 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea esta autoridad la que continúe con las averiguaciones correspondientes.

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