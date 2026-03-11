La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se renovó el acuerdo voluntario con el 96 % de las estaciones de servicio en el país para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro .

El anuncio de la Mandataria se dio a conocer a través de redes sociales. Aseguró que esta medida busca proteger la economía de las familias mexicanas en medio del conflicto que se mantiene en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha ocasionado el alza al precio del combustible en el mundo.

Acuerdo cumple un año de vigencia

Luego de un año de su implementación, el Gobierno de México y empresarios gasolineros acordaron renovar por seis meses más el convenio voluntario.

En entrevista al salir de una reunión privada en Palacio Nacional, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aclaró que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio del combustible de mayor consumo.

"Igual, se renueva continuamente", señaló al ser cuestionado sobre el tope del precio. El funcionario enfatizó que el Gobierno de México no está otorgando apoyos económicos directos para sostener el costo del combustible.

"No son subsidios, no hay subsidios implícitos en la gasolina", afirmó.

Rodríguez Padilla explicó que el acuerdo únicamente aplica para la gasolina magna debido a que concentra la mayor parte de las ventas nacionales "porque es muy chiquito el mercado", indicó.

¿Medidas adicionales?

Sobre la posibilidad de diseñar medidas adicionales ante eventuales impactos internacionales, como tensiones en Medio Oriente que pudieran afectar los precios de los energéticos, señaló que podrían analizarse ajustes en la creación de políticas, aunque no directamente sobre el precio del combustible.

"Se podría hacer, sobre el diseño, pero no sobre la gasolina. Como ustedes saben, la mayor cantidad de ventas es la magna", agregó.

El conflicto en Medio Oriente que impulsó los precios internacionales del petróleo por encima de los 100 dólares por barril tendría una duración limitada y efectos acotados para la economía mexicana , estimó BBVA México.

De acuerdo con el banco, el principal impacto se reflejaría en ajustes temporales en los precios de la energía y en la recaudación fiscal relacionada con combustibles.

El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, indicó que el impacto en la inflación sería moderado debido a la estrategia del gobierno para suavizar los precios de las gasolinas mediante ajustes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Cuando los combustibles suben de precio, explicó, la recaudación de este impuesto se reduce e incluso puede convertirse en subsidio para contener el impacto en los consumidores.

