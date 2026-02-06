Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, en el municipio del mismo nombre, el pasado 5 de febrero. Luego de la aprehensión, se dio a conocer que el funcionario habría sostenido nexos vigentes con integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG).

Pese a lo escandaloso de este asunto, esta no es la primera vez que un alcalde jalisciense es vinculado por parte de las autoridades con la organización criminal que opera en México. José Ascensión Murguía Santiago, expresidente de Teuchitlán, también es parte de esta lista.

Murguía Santiago y el Rancho Izaguirre

En mayo de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Murguía Santiago por su presunta relación con los crímenes que aún se investigan en Rancho Izaguirre, presuntamente utilizado por el Cártel Nueva Generación como centro de reclutamiento y exterminio.

Te puede interesar: Más de 60 servidores públicos han sido detenidos en la Operación Enjambre

Murguía Santiago fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada, señalado de brindar recursos humanos y materiales al CNG, además de estar en su nómina.

Presuntos vínculos de Rivera Navarro

La SSPC reportó que Rivera Navarro fue detenido junto con sus principales operadores identificados como Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal, director de Obras Públicas, todos vinculados al Cártel Nueva Generación .

Al morenista se le relaciona con la operación de esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, y se le identifica como líder de una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario.

Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por la presentación en la localidad del grupo musical "Los Alegres del Barranco", conocidos por proyectar imágenes del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante sus conciertos.

Con información de SUN.

Te recomendamos: Alcalde de Tequila que fue detenido presumía fotos con Claudia Sheinbaum

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF