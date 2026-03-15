Guadalajara: Parques para hacer picnic

Además de ser reconocida por su urbe, que la acompaña de construcciones históricas, calles arboladas, museos y recintos emblemáticos, Guadalajara también está rodeada de lugares donde la naturaleza resalta; se trata de lugares perfectos para hacer picnic, ya sea en compañía de amigos, familia o tu pareja.

A continuación te decimos cuáles son las mejores opciones de parques bonitos y gratis para hacer picnic en Guadalajara.

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Parques en Guadalajara para hacer picnic

Hacer un picnic puede ser uno de los planes más sencillos y especiales que se pueden hacer. Solo se trata de planearlo con las personas especiales en tu vida y llevarlo a cabo en el lugar que tú deseas. A continuación te dejamos una lista de parques con entrada libre donde puedes hacer este perfecto plan para pasar un fin de semana.

Parque Los Colomos

El parque Colomos es uno de los lugares gratuitos más populares en Guadalajara, conocido por su riqueza en flora y fauna. Es un lugar ideal para disfrutar una tarde de picnic; además, puedes agregar otras actividades, como recorrer el Jardín Japonés, el famoso castillo o incluso dar un paseo romántico dentro del parque, disfrutando de la naturaleza con tu pareja.

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Parque Metropolitano

El Parque Metropolitano es un lugar perfecto para realizar un día de campo al lado de esa persona especial en tu vida. Además de disfrutar un delicioso picnic, hay otras actividades que puedes realizar, como andar en bicicleta e incluso llevar a tus mascotas para que disfruten del paseo, ya que el lugar es pet friendly.

No pierdas la oportunidad de pasar un fin de semana o una tarde fuera de casa sin gastar dinero.

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