Una joven de solo 19 años de edad perdió la vida durante la madrugada de este domingo, luego de que el vehículo en el que viajaba impactara contra la glorieta ubicada en el cruce de las avenidas De Los Arcos y Niños Héroes, en la colonia Jardines del Bosque.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del domingo, y de acuerdo con la información preliminar del hecho, el incidente ocurrió debido a que el conductor, un joven de 20 años, conducía a exceso de velocidad, y al llegar al punto, perdió el control del vehículo e impactó contra la glorieta llamada "El Espejo", de Luis Barragán.

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Debido al hecho, los tripulantes del vehículo quedaron entre los fierros del mismo, por lo cual fue necesaria la presencia del personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes hicieron uso del equipo hidráulico para liberarlos.

Además de la mujer que perdió la vida en el sitio, también resultaron lesionados el conductor y una joven más, quienes fueron trasladados a una unidad médica para su mejor valoración, mientras que el cuerpo de la joven fallecida fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en espera de que se le practique la autopsia de ley y sea reconocido oficialmente por sus familiares.

Durante todo 2025 se registraron un total de 1 mil 127 víctimas que perdieron la vida a consecuencia de percances de tránsito, lo que representa un promedio de tres personas sin vida cada 24 horas en este tipo de incidentes. Tan solo en enero de este año murieron 89 personas en percances viales, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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MB