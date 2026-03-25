El Parque Revolución estrena una nueva imagen tras concluir su proceso de rehabilitación, en el que el Gobierno de Guadalajara invirtió más de 20 millones de pesos para rescatar su esencia arquitectónica original y transformarlo en un espacio público más incluyente y funcional para la ciudadanía del Área Metropolitana.

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Estructuras que fueron restauradas en el Parque Revolución

La intervención contempló la restauración de elementos emblemáticos diseñados por los hermanos Barragán, respetando tanto su estructura como su paleta de colores. Entre los trabajos más relevantes destacan la renovación de bancas, luminarias, suelos, áreas recreativas y los mosaicos de la estación del Tren Ligero, además de mejoras en las vialidades cercanas.

Como parte del proyecto urbano, sobre la calle López Cotilla se creó la Plazoleta de la Diversidad, mientras que la calle Marcos Castellanos será renombrada como Paseo de la Arquitectura, en reconocimiento al valor artístico de las construcciones que la rodean. También se reforzó el entorno natural con la plantación de 160 árboles y más de 100 mil especies vegetales, así como la rehabilitación de jardineras y la apertura de nuevos senderos.

El titular de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, informó que la infraestructura eléctrica fue modernizada y trasladada al subsuelo, lo que permite una imagen urbana más limpia. Además, se intervinieron espacios icónicos como el kiosco, el paraguas, las fuentes, los juegos infantiles, la refresquería y los muros, conservando su valor histórico.

En paralelo, comerciantes de la zona acordaron mejorar las fachadas de sus negocios para sumarse a la renovación del entorno. También se retiraron las pérgolas de Marcos Castellanos, se conectaron áreas de juego y se instaló un piso de caucho para reforzar la seguridad.

Con la reapertura, el Ayuntamiento de Guadalajara prepara una agenda de actividades gratuitas que incluirá eventos culturales, deportivos y recreativos, así como recorridos guiados y talleres, con el objetivo de reactivar la vida comunitaria y fortalecer la economía local.

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