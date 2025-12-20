La playa de Vallarta no apta en estas vacaciones de Navidad 2025 según la Cofepris

La playa de Jalisco no apta para visitar en vacaciones de Navidad 2025 es Playa Mismaloya, de acuerdo con los resultados del monitoreo prevacacional de calidad del agua de mar realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). El análisis para el periodo de invierno 2025, confirma que esta playa, ubicada en Puerto Vallarta, representa un riesgo sanitario para uso recreativo, a diferencia del resto de las playas monitoreadas en la región.

Lo que dice la Cofepris

El estudio se llevó a cabo en coordinación con autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, como parte del operativo previo al periodo vacacional de Navidad 2025, cuando aumenta de forma considerable la afluencia turística en las costas de Jalisco. El objetivo fue evaluar la calidad bacteriológica del agua de mar mediante la medición de enterococos fecales, indicador clave para determinar riesgos a la salud de los bañistas.

De acuerdo con el reporte oficial, en el área de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se tomaron muestras entre el 24 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025 en distintos puntos de alta concurrencia. Los resultados muestran que Playa Mismaloya registró un nivel de 482 NMP de enterococos por cada 100 mililitros de agua, cifra que rebasa el límite permitido por la normatividad sanitaria, por lo que fue clasificada como NO APTA para uso recreativo.

En contraste, el resto de las playas monitoreadas en esta zona de Jalisco obtuvieron resultados dentro de los parámetros aceptables y fueron clasificadas como aptas. Playa Yelapa presentó 82 NMP/100 mL; Playa Quimixto, 37; Playa Las Ánimas, 33; Playas Gemelas, 10; Playa Los Muertos (zona izquierda), 20; Playa del Cuale, 150; Playa Oasis, 101; Playa Las Palmas, 18; y Playa Camarones, 45 NMP/100 mL. Todas estas cifras se encuentran por debajo del límite máximo permitido, por lo que no representan un riesgo para los visitantes durante las vacaciones de invierno.

Las autoridades sanitarias explicaron que la contaminación del agua de mar puede estar relacionada con diversos factores, como descargas de aguas residuales, drenajes pluviales, escorrentías urbanas, asentamientos irregulares cercanos a la costa, actividades de comercio informal y fileteo de pescado, así como la elevada concentración de bañistas en ciertas temporadas.

¿Qué ocurre cuando una playa es NO APTA para vacacionar?

Ante estos resultados, la recomendación para quienes planean viajar a la costa durante las vacaciones de Navidad 2025 es evitar el ingreso al mar en Playa Mismaloya y optar por otras playas de Puerto Vallarta que sí cumplen con los criterios sanitarios. Asimismo, la Cofepris exhortó a la población y a los visitantes a contribuir al cuidado de las playas, evitando tirar basura y reportando cualquier anomalía relacionada con la calidad del agua.

Los reportes ciudadanos pueden realizarse directamente ante los Comités de Playas de cada destino turístico, así como a través de los canales oficiales de la Cofepris y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el fin de fortalecer la vigilancia sanitaria y proteger la salud pública durante la temporada vacacional.

