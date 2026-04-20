La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, dijo estar abierta a la participación ciudadana e hizo un llamado a no hacer "politiquería", luego de que Morena y el Partido del Trabajo en el Congreso del Estado impulsan una iniciativa de revocación de mandato. La presidenta municipal afirmó que desconoce la propuesta realizada por Hugo Lupercio, habitante de la ciudad, pero reconoció la necesidad de que los funcionarios públicos sean evaluados por la ciudadanía.

"Yo soy una mujer convencida de la participación ciudadana y creo que todos los que participamos y representamos a la ciudadanía tendríamos que ser evaluados. A ver, realmente los legisladores aportan o no aportan. Hay quienes dicen mucho y no hacen nada, hay quienes han prometido muchas cosas para esta ciudad y no han hecho una sola gestión para Guadalajara", comentó.

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"Que no se haga politiquería con ellos (los ciudadanos). Que se utilicen realmente para conocer el sentir de la ciudadanía, eso es sumamente valioso. Pero cuando lo usan como una herramienta que no busca, de fondo, una participación, sino politizar temas, es ahí lo que se tendría que tener que revisar", añadió.

El ciudadano presentó un recurso ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) a fin de activar un mecanismo de revocación de mandato contra Delgadillo García. Acusó falta de atención del Gobierno de Guadalajara en la zona oriente de la ciudad.

La diputada de Morena, Itzul Barrera, respaldó la iniciativa y anunció que presentará una reforma de ley para simplificar el proceso y eliminar causales, con lo que la recolección de firmas sería el requisito principal. La legislación actual en la entidad establece que, para someter a un funcionario a la revocación de mandato, el gobernante tendrá la posibilidad de derecho de audiencia en un juicio para defenderse, luego de presentar pruebas sobre la pérdida de confianza ciudadana u omisiones o mal trabajo en sus funciones, indicó la legisladora.

También se debe presentar la solicitud dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo ejercido del ejercicio del cargo del gobernante y debe ser solicitada por el tres por ciento de los electores registrados en la lista nominal, distribuidos en las dos terceras partes de la demarcación territorial que corresponda.

En caso de que sea aprobada por el Tribunal Electoral, en la consulta debe participar al menos la misma cantidad de votantes de la elección donde resultó ganador/a el gobernante; la cantidad de votos a favor de la revocación debe ser mayor al número por el cual fue electo.

Vero Delgadillo afirma que apoya la participación ciudadana

La alcaldesa recordó que desde su trabajo como legisladora federal impulsó ejercicios de participación ciudadana y herramientas de evaluación del funcionario público. En el ayuntamiento tapatío, mencionó, se creó el área Cuidamos Guadalajara, con el fin de tener mayor contacto con la ciudadanía e impulsar su participación.

"Creo profundamente en la participación ciudadana, no como discurso ni como una herramienta para ser politiquería, sino como una herramienta para la construcción de una sociedad con mejores oportunidades, donde hay un diálogo permanente entre autoridades y representantes" , anotó.

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MB