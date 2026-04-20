Dirigentes del PAN en Jalisco y Zacatecas sostienen reunión para impulsar agenda regional común

Las dirigencias estatales del Partido Acción Nacional (PAN) en el norte de Jalisco y la zona sur de Zacatecas sostuvieron un encuentro de trabajo con liderazgos municipales.Este encuentro tuvo como objetivo impulsar una agenda regional conjunta orientada a atender problemáticas compartidas en materia territorial, social y de desarrollo, así como fortalecer la organización política rumbo al proceso electoral en 2027.La reunión fue encabezada por el presidente estatal del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín, y el presidente estatal del PAN Zacatecas, Aldo Peláez; con la participación del presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, así como alcaldes, regidores y dirigencias municipales y panistas.Durante el encuentro, se destacó que los municipios del norte de Jalisco y del sur de Zacatecas comparten historia, tradiciones, dinámicas económicas, redes carreteras, además de retos comunes en materia de seguridad, desarrollo regional y fortalecimiento institucional.Derivado de esto, se acordó impulsar mecanismos de coordinación política permanente entre ambas dirigencias estatales. Este encuentro forma parte del fortalecimiento de la estrategia territorial del PAN en la región norte de Jalisco y representa el inicio de una etapa de coordinación política interestatal orientada a impulsar soluciones conjuntas para los municipios que comparten problemáticas, identidad regional y visión de desarrollo.Juan Pablo Colín señaló que el contexto actual exige organización y responsabilidad política del panismo frente a los retos que enfrenta el país: "Los tiempos difíciles requieren fuerza, requieren valentía, y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora, hombres y mujeres que le queremos apostar al trabajo político desde la trinchera del PAN".Se reconoció, además, el liderazgo del presidente municipal de Zacatecas como ejemplo de trabajo político territorial y construcción cercana a la ciudadanía.En el encuentro participó la presidenta municipal de Totatiche, Gema Livier, quien reiteró la disposición del municipio para seguir fortaleciendo la coordinación regional.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF