Dirigentes del PAN en Jalisco y Zacatecas sostienen reunión para impulsar agenda regional común

Las dirigencias estatales del Partido Acción Nacional (PAN) en el norte de Jalisco y la zona sur de Zacatecas sostuvieron un encuentro de trabajo con liderazgos municipales .

Este encuentro tuvo como objetivo impulsar una agenda regional conjunta orientada a atender problemáticas compartidas en materia territorial, social y de desarrollo, así como fortalecer la organización política rumbo al proceso electoral en 2027 .

Detalles sobre la reunión del PAN en los límites de Jalisco y Zacatecas

La reunión fue encabezada por el presidente estatal del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín, y el presidente estatal del PAN Zacatecas, Aldo Peláez; con la participación del presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, así como alcaldes, regidores y dirigencias municipales y panistas.

Durante el encuentro, se destacó que los municipios del norte de Jalisco y del sur de Zacatecas comparten historia, tradiciones, dinámicas económicas, redes carreteras, además de retos comunes en materia de seguridad, desarrollo regional y fortalecimiento institucional.

Derivado de esto, se acordó impulsar mecanismos de coordinación política permanente entre ambas dirigencias estatales .

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Los logros tras la reunión

Este encuentro forma parte del fortalecimiento de la estrategia territorial del PAN en la región norte de Jalisco y representa el inicio de una etapa de coordinación política interestatal orientada a impulsar soluciones conjuntas para los municipios que comparten problemáticas, identidad regional y visión de desarrollo.

Juan Pablo Colín señaló que el contexto actual exige organización y responsabilidad política del panismo frente a los retos que enfrenta el país: " Los tiempos difíciles requieren fuerza, requieren valentía, y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora, hombres y mujeres que le queremos apostar al trabajo político desde la trinchera del PAN ".

Se reconoció, además, el liderazgo del presidente municipal de Zacatecas como ejemplo de trabajo político territorial y construcción cercana a la ciudadanía.

En el encuentro participó la presidenta municipal de Totatiche, Gema Livier, quien reiteró la disposición del municipio para seguir fortaleciendo la coordinación regional.

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FF