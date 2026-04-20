Aseguran drogas y armas tras revisión en Penal de Puerto Vallarta

Durante la madrugada de este lunes, elementos de la Policía Estatal Penitenciaria, en conjunto con personal del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina, llevaron a cabo una revisión aleatoria en el Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte (CEINJURE) en Puerto Vallarta, y aseguraron drogas, armas y herramientas al interior del centro penitenciario.

La revisión forma parte de las acciones de supervisión y control que mantiene la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES) de la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Se inspeccionaron módulos habitacionales, áreas comunes y espacios operativos, con el fin de detectar objetos y sustancias prohibidas que pudieran representar un riesgo para la seguridad.

En total se aseguraron 11 envoltorios y cigarros con las características de la marihuana, así como ocho pipas presuntamente utilizadas para su consumo. También se incautaron siete armas hechizas tipo cuchillo, 13 puntas, 16 tijeras, cuatro pinzas, una llave perica, un desarmador, trozos de cable, una segueta, entre otro tipo de herramientas y objetos adaptados.

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En total se aseguraron 11 envoltorios y cigarros con las características de la marihuana, así como ocho pipas presuntamente utilizadas para su consumo. ESPECIAL/Secretaría de Seguridad Estatal

Continuarán revisiones aleatorias en centros penitenciarios del estado

El operativo de revisión tuvo una duración aproximada de tres horas. DIGPRES informó que continuará con las revisiones aleatorias en los 12 centros penitenciarios de Jalisco, al igual que en las estancias de atención especializada para menores de edad. El objetivo, indicó la dependencia, es mantener el orden e incentivar una reinserción digna, apegada a los derechos humanos para las personas privadas de la libertad en la entidad.

El pasado 9 de marzo, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo otra revisión en el Penal de Puerto Vallarta. Se localizaron diversos objetos ilícitos, como 79 puntas, seis mazos, 86 herramientas diferentes, 30 encendedores, dos micrófonos, nueve extensiones, 18 envoltorios de marihuana y 177 medicamentos varios.

En tanto, seis presuntos generadores de violencia fueron trasladados al Penal de Puente Grande, en el Área Metropolitana de Guadalajara. Estos fueron identificados como Víctor "N", Cristopher "N", Francisco "N", Alberto "N", Carlos "N" y David "N”. No se brindó mayor información sobre los delitos por los cuales se encontraban recluidos en el CEINJURE de Puerto Vallarta.

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MB