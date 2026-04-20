Esto dijo Carlos Loret de Mola sobre el régimen de la Cuarta Transformación

El sector empresarial mexicano debe mantenerse firme y no tener miedo al régimen de la Cuarta Transformación, aseguró el periodista Carlos Loret de Mola.

Durante su participación en el foro Punto Empresarial realizado por el Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) en Expo Guadalajara, Loret de Mola explicó que el gran problema de los regímenes autoritarios, cuando se han consolidado, controlan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y también quieren controlar las voces del sector empresarial.

"Cuando todas los poderes se concentran en las mismas manos en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, eso acaba en crisis humanitaria y crisis económica. Entonces queda en los contrapesos naturales de la sociedad como el sector empresarial contener esos apetitos autoritarios, también la prensa, los activistas, organizaciones no gubernamentales tiene un papel muy importante que jugar", afirmó.

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¿Qué dijo Loret de Mola sobre el régimen de la 4T?

Loret de Mola considera, equivocadamente, que el régimen de la Cuarta Transformación ve que todo empresario exitoso es un delincuente impune.

"Tienen una desconfianza natural del empresario, como la mayoría de los políticos nunca han tenido que trabajar para vivir, todos han vivido del presupuesto del partido y del gobierno históricamente no entienden que es generar", opinó.

Asimismo, señaló que los gobiernos de la 4T tienen un problema de percepción y consideran que si tienes acuerdos con los 10 empresarios más grandes del país, ya tienen en la bolsa a todo el sector empresarial, lo que es totalmente falso.

El periodista también habló sobre la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en ocasiones ha tenido que corregir errores del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Hay dos Claudias, la Claudia de la mañanera y la Claudia del resto del día. La Claudia de la mañanera la vas a escuchar elogiando a López Obrador y la Claudia del resto del día va a reparar los errores que le dejó el presidente López Obrador" precisó.

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Problemas heredados del gobierno anterior

Explicó que entre los problemas heredados se encuentra Segalmex que ya no existe, la megafarmacia que tampoco existe, Mexicana de Aviación que tiene la mitad de los aviones que tenía antes, el Tren Maya que tiene menos corridas, el Tren Interoceánico que está prácticamente parado y Dos Bocas registra una serie de problemas de fugas, de incendios entre otros.

“A ella le ha tocado reparar todo esto y me parece que quizá el elemento más estructural de todo ha sido el cambio de la política de seguridad. El ‘abrazos no balazos’ ya se acabó, Omar García Harfuch no da abrazos y la Presidenta no lo puede verbalizar, pero ha tenido que tapar todos los errores de la 4T ”.

No obstante, aclaró que Claudia Sheinbaum no puede pintar su raya y desmarcarse de López Obrador ya que se encuentra arrinconada.

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A juicio de Loret de Mola los gobernadores de los partidos de oposición tratan mejor a la presidenta Claudia Sheinbaum que los mismos gobernadores de MORENA.

"Creo que los gobernadores podrían ser más enfáticos, particularmente los de oposición, en criticar las cosas que están mal del régimen. Pero hoy por hoy los gobernadores de MORENA son más críticos del gobierno federal, que los gobernadores de oposición, parecen sus fans de la Presidenta. Yo veo a los gobernadores de oposición muy adecuados con el régimen", concluyó.

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