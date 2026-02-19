¿Qué hacer en Guadalajara este fin? Los mejores eventos hasta el 22 de febrero

Durante este fin de semana habrá varios eventos de entretenimiento para los tapatíos , con gran diversidad de actividades ideales para diferentes tipos de público. Si no tienes planes para el fin de semana, aquí te dejamos la cartelera con detalles de los diferentes eventos en la ciudad.

Viernes 20 de febrero

Durante este día destacan actividades de música y teatro:

El Fantasma de la Ópera: en San Felipe #634, Zona Centro a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

en San Felipe #634, Zona Centro a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m. Leonardo (Monólogo de Rodrigo Murray): en el Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín #1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Nte. a las 8:00 p.m.

en el Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín #1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Nte. a las 8:00 p.m. Novena Sinfonía de Beethoven: en Av. Lapizlázuli #3445, colonia Victoria a las 8:00 p.m.

en Av. Lapizlázuli #3445, colonia Victoria a las 8:00 p.m. Enforcer (Concierto): en Epigmenio González #66, Mexicaltzingo a las 8:00 p.m.

en Epigmenio González #66, Mexicaltzingo a las 8:00 p.m. ZAZ en concierto: en Av. 16 de Septiembre #710, Mexicaltzingo a las 9:00 p.m.

Sábado 21 de febrero

Los eventos del sábado son ideales para diferentes públicos; desde deportes hasta proyecciones de cine:

Atlas vs Atlético de San Luis (Liga MX): en C. Siete Colinas #1772, Independencia a las 5:00 p.m.

en C. Siete Colinas #1772, Independencia a las 5:00 p.m. John Williams Sinfónico: en el Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín #1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Nte. a las 7:30 p.m.

en el Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín #1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Nte. a las 7:30 p.m. Zelda Symphonic Odyssey (Proyección): en Av. Central Guillermo Gonzáles Camarena #375, Puerta del Valle a las 8:00 p.m.

en Av. Central Guillermo Gonzáles Camarena #375, Puerta del Valle a las 8:00 p.m. Leonardo (Monólogo): en el Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín #1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Nte. a las 7:00 p.m.

en el Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín #1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Nte. a las 7:00 p.m. Banda La Adictiva: en Av. Obreros de Cananea #747, Industrial los Belenes a las 9:00 p.m.

en Av. Obreros de Cananea #747, Industrial los Belenes a las 9:00 p.m. Yellow Days: en Calle Garibaldi #580, Centro a las 9:00 p.m.

Domingo 22 de febrero

Finalmente, en el domingo predominan eventos deportivos y conciertos de pop:

Medio Maratón de Guadalajara: Salida en La Minerva a las 06:00 a.m.

Salida en La Minerva a las 06:00 a.m. Las Voces del Amor Vol. 2: en Av. 16 de Septiembre #710, Mexicaltzingo a las 6:00 p.m.

en Av. 16 de Septiembre #710, Mexicaltzingo a las 6:00 p.m. Kali Uchis en concierto: en Av. Obreros de Cananea #747, Industrial los Belenes a las 8:00 p.m.

