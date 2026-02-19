Con la llegada de la Cuaresma, los beneficiarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán comprar en pescaderías y marisquerías con descuento gracias a su credencial.

La Cuaresma es una temporada del año en la que la religión católica llama a la reflexión y al fortalecimiento espiritual. Sin embargo, estos cambios no solo se viven de manera interna, sino también en la mesa, ya que cientos de familias acostumbran dejar de consumir carne roja durante los días de liturgia.

Según dicta la tradición, durante este periodo los fieles se abstienen de comer res, cerdo, cordero y, en ocasiones, pollo los días viernes, lo que limita considerablemente las opciones de alimentación.

Por ello, los pescados y mariscos suelen convertirse en la alternativa más viable y popular, siendo de los productos más vendidos en esta temporada. No obstante, debido a la alta demanda, los precios de estos alimentos tienden a incrementarse, lo que representa un impacto importante en la economía de muchos hogares.

Con esto en mente, el INAPAM ofrece opciones para las personas adultas mayores. En su Directorio de Beneficios 2026 se incluyen diversas pescaderías y restaurantes de mariscos que brindan tarifas preferenciales a quienes presenten su credencial vigente.

En Jalisco, el listado contempla algunas opciones que pueden ayudar a reducir gastos durante esta Cuaresma.

¿Dónde obtener descuento en pescados y mariscos con INAPAM en Jalisco?

Casimiro Castillo

Pescadería Mata Sucursal 1 – Mercado Municipal Local #5-A, Col. Centro, C.P. 48930 – 5% de descuento

Pescadería Mata Sucursal 2 – Mercado Municipal Local #4, Col. Centro, C.P. 48930 – 2% de descuento

Tonalá

Mariscos El Amigazo – Tonaltecas #135, Col. Centro – 10% de descuento

Ocotlán

La Palapa de Alex – Reforma #655, Col. Centro, C.P. 47800 – 10% de descuento

Mariscos América – Aquiles Serdán S/N, Col. Centro, C.P. 47800 – 10% de descuento

¿Qué se necesita para hacer válido el descuento?

Para hacer uso de estas promociones, basta con acudir al establecimiento de tu preferencia y comunicar al personal tu intención de recibir el descuento antes de realizar el pago.

Es indispensable presentar la credencial INAPAM original, vigente y en buen estado, con datos legibles. No se aceptan fotografías ni copias.

Además, se recomienda consultar previamente en cada establecimiento si existen términos y condiciones adicionales.

Durante la Cuaresma, cuando el consumo de pescados y mariscos aumenta y los precios suelen elevarse, contar con descuentos puede marcar una diferencia en el presupuesto familiar. Para las personas adultas mayores en Jalisco, la credencial INAPAM representa una herramienta útil para acceder a precios preferenciales y mantener la tradición sin afectar de manera significativa su economía.

