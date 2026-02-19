Comenzó la Cuaresma en Guadalajara, un tiempo sagrado de 40 días que inicia con el Miércoles de Ceniza y culmina el Jueves Santo, dando paso al Triduo Pascual, el momento central en el que se conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo durante la Semana Santa, es un periodo de reflexión, conversión y preparación espiritual rumbo a la Pascua.

Durante este tiempo las personas creyentes deciden comer pescados o mariscos, como parte de una tradición católica, donde en la Cuaresma se sustituye la carne por el pescado como parte de la práctica de la abstinencia, esta costumbre nace del llamado a la penitencia y al recogimiento interior.

Antiguamente, la carne era vista como un alimento asociado al lujo, la fiesta y la abundancia, mientras que el pescado era considerado más sencillo y accesible, por ello, renunciar a la carne durante este tiempo se convirtió en un gesto simbólico por parte de las y los tapatíos: una forma de dejar de lado los placeres materiales y recordar el sacrificio de Jesús, viviendo la fe con mayor conciencia y humildad.

En ese sentido, algunos restaurantes de tacos de pescado en Guadalajara se posicionan entre los favoritos de la ciudad gracias a sus buenas calificaciones en Google , y si quieres usar este tiempo de Cuaresma de forma espiritual pero también para comer algo rico, aquí te presentamos los mejores tacos de pescados de la Perla Tapatía.

Taco Fish La Paz

Ubicación: Avenida, Av. de la Paz 494, Mexicaltzingo, 44100 Guadalajara, Jal.

Con una calificación de 4.7 estrellas, Taco Fish La Paz se posiciona entre las mejores opciones de la ciudad, aquí puedes gastar alrededor de 100 a 200 pesos por persona.

Marisquería Pez Taco

Ubicación: Calz. Federalismo 168, Mexicaltzingo, 44100 Guadalajara, Jal.

Con una calificación de 4.8 estrellas en Marisquería Pez Taco puedes disfrutar de, además de tacos de pescado, los mejores platillos de mariscos en la ciudad.

The Happy Fish

Ubicación: Calz. del Águila 878, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal.

Con una calificación de 4. 6 este restaurante cuenta con platillos de mariscos estilo La Paz, Baja California Sur.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA