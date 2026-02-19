Jueves, 19 de Febrero 2026

Activan bandera roja en tres playas de Puerto Vallarta

Así es el estado de las principales playas de Puerto Vallarta para este jueves 19 de febrero de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este jueves 19 de febrero de 2026. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y siete de ellas cuentan con bandera roja por lo que el ingreso recreativo está prohibido debido a las condiciones marítimas.

Estas son las tres playas con ingreso prohibido por la activación de la bandera roja:

  • Playas Camarones del lado sur
  • Playa Burros
  • Playa Conchas Chinas

Por otro lado, cuatro playas cuentan con bandera amarilla para este jueves 19 de febrero. Este estado advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro. Las playas con estas advertencias son:

  • Playa de Oro
  • Playa Camarones lado norte
  • Playa Los Muertos
  • Playa Palmares

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911. Hasta el momento, ninguna bandera morada ha sido anunciada.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar al mar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

