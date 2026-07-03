Designan a Claudia Alejandra Vargas como presidenta provisional del IEPC

Luego de la salida de Paula Ramírez Höhne tras su renuncia voluntaria a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Jalisco, este viernes en sesión extraordinaria urgente fue designada quien se quedará al frente del cargo de manera provisional.

Se trata de Claudia Alejandra Vargas Bautista, quien fue designada por propuesta de las y los consejeros integrantes del Consejo General del IEPC, y de manera unánime, a fin de poder generar los procesos de transición y seguimiento de los proyectos que desempeña el Instituto.

Lee también: Tonalá refuerza operativos para prevenir accidentes fatales en motocicleta

Tras su designación, las y los consejeros y representantes de partidos políticos manifestaron algunas palabras para señalar estar de acuerdo con la decisión, destacando puntos como la experiencia e integridad de Claudia Alejandra Vargas, al considerar que su perfil es idóneo para desempeñar el cargo en busca de sostener la democracia en el Estado, brindando, además, su disposición al trabajo conjunto.

Claudia resalta la importancia de este puesto

También destacó entre los mensajes la relevancia de la designación en acuerdo, dada la coyuntura electoral en la cual está en puerta el inicio, en los próximos meses, del proceso electoral de cara a las elecciones intermedias en Jalisco que se llevarán a cabo en junio de 2027.

“Me dirijo a ustedes con profundo honor, pero también con plena conciencia de la enorme responsabilidad que implica asumir de manera transitoria la presidencia provisional del IEPC”, dijo. "Agradezco profundamente la confianza depositada en una servidora por mis colegas consejeras y consejeros para conducir esta etapa de transición; esta confianza la asumo con compromiso y con la convicción de que el tiempo que dure esta encomienda estará siempre guiado por la colegialidad en nuestras deliberaciones", mencionó Vargas Bautista.

Reconoció la importancia de trabajar desde este nuevo encargo con imparcialidad, profesionalismo y apertura institucional, dado que estos principios son clave para que las instituciones democráticas sean fuertes y brinden confianza a la ciudadanía.

“Desde esta presidencia provisional transitoria, mi empeño será que cada tarea se realice con excelencia, con respeto a la pluralidad y con la mirada puesta en el futuro inmediato que nos exige responsabilidad y unidad”, dijo. “Por eso, a las y los servidores públicos del instituto les expresamos nuestro reconocimiento; su profesionalismo, experiencia y compromiso constituyen la mayor fortaleza de este instituto”, expuso. "Ustedes son la columna vertebral de la institución; juntas y juntos trabajaremos para consolidar una estructura institucional moderna, eficiente y transparente que rinda cuentas claras del uso de sus recursos a la sociedad a la que nos debemos", añadió la presidenta provisional.

Vargas se convierte en la presidenta más joven que ha tenido el IEPC

Claudia Alejandra Vargas se convierte en la presidenta más joven que ha tenido el IEPC y la tercera mujer en el cargo . Paula Ramírez Höhne había sido la primera mujer en ostentar el título de Consejera Presidenta del IEPC Jalisco para un periodo completo, pero previamente Brenda Serafín Morfín, de la misma forma que Claudia Alejandra Vargas, ya había sido presidenta de manera provisional.

Claudia Alejandra Vargas Bautista es licenciada en Derecho y también cuenta con una licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. Concluyó su maestría en Criminalística y cuenta con una especialidad en Documentoscopía y Grafoscopía Forense.

Sin embargo, también concluyó una maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, buscando especializarse en democracia incluyente.

Dentro de su experiencia laboral, además de ser previamente consejera del IEPC, ha sido perito autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado y perito oficial en la Sedena; también ha sido docente y conferencista en temas de investigación criminal y forense, entre otras labores previas; actualmente es presidenta de la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica A.C.

Fue el pasado 11 de junio cuando, a través de un comunicado, se dio a conocer la renuncia de Paula Ramírez Höhne a la titularidad del IEPC del Estado de Jalisco, afirmando que se trataba de una determinación de carácter personal e irrevocable con efecto al 1 de julio de este 2026, aunque sin ahondar en detalles respecto a la decisión.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS