Tonalá refuerza operativos para prevenir accidentes fatales en motocicleta

En busca de apostar por una mejor seguridad vial y prevenir accidentes fatales, el Ayuntamiento de Tonalá ha reforzado la aplicación de operativos preventivos de movilidad en distintos puntos del municipio, enfocados principalmente en la verificación de motocicletas y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Durante los dispositivos, en los cuales intervienen distintas direcciones del Ayuntamiento, se busca corroborar que los conductores cuenten con su documentación en regla, utilicen equipo de protección (principalmente su casco bien colocado) y circulen conforme a la ley. Además, han contribuido a la recuperación de motocicletas con reporte de robo y a la detección de diversas irregularidades.

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CORTESÍA

Los operativos en Tonalá se llevan a cabo con especial atención para evitar conflictos y trifulcas

Los operativos son coordinados por la Coordinación del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad de Tonalá, encabezada por el licenciado Miguel Magaña Orozco, y cuentan con la participación de la Comisaría de la Policía Preventiva, Asuntos Internos y Prevención Social, y se llevan a cabo con especial atención en evitar conflictos y trifulcas.

"La presencia de Asuntos Internos garantiza que las revisiones se desarrollen con respeto a los derechos humanos y dentro del marco legal, mientras que Prevención Social brinda atención en los casos donde se detecta a menores de edad conduciendo vehículos, procurando su resguardo y entrega a un familiar responsable", destacó la alcaldía tonalteca.

De las 61 muertes de personas relacionadas con percances de moto registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre enero y mayo pasados, 8 ocurrieron en el municipio de Tonalá, de acuerdo con estadísticas del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco (CECAJ).

"La Coordinación del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad de Tonalá municipales reitera que estos operativos tienen un carácter preventivo y buscan proteger la integridad de la ciudadanía, promover una movilidad más segura y fortalecer el orden y la legalidad en el municipio", finalizó la alcaldía Tonalteca.

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