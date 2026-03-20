Diversos sectores participan en Foro de Consulta Pública en Tlaquepaque

Este 20 de marzo, se llevó a cabo el Foro de Consulta Pública para la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de San Pedro Tlaquepaque, en la Capilla Fray Luis Argüello, del centro cultural El Refugio. En este encuentro se contó con la participación de más de un centenar de personas provenientes de distintos sectores, quienes presentaron propuestas que permitirían contar con un municipio más ordenado y sustentable .

El encuentro reunió a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, representantes del ámbito académico, empresarial y social, especialistas en materia ambiental y urbana, así como a ciudadanía en general, quienes coincidieron en la relevancia de impulsar espacios abiertos, incluyentes y participativos que permitan construir una visión compartida sobre el presente y el futuro del municipio.

Los diversos desafíos en el ordenamiento territorial de Tlaquepaque

Durante el foro, el secretario de Planificación, Análisis y Gestión Urbana del municipio, Manuel Sebastián González Espinosa, expuso que San Pedro Tlaquepaque enfrenta desafíos significativos derivados del crecimiento urbano, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de promover un desarrollo más equilibrado y sostenible .

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Destacó que el ordenamiento ecológico y la planeación urbana son herramientas estratégicas para orientar el uso del suelo, establecer criterios de desarrollo y garantizar la protección del entorno. Además, subrayó que estos instrumentos, más allá de su dimensión técnica, requieren del involucramiento activo de la sociedad, integrando diversas perspectivas que fortalezcan su contenido y viabilidad.

¿Cómo funcionó la Consulta Pública?

Como parte de la dinámica del encuentro, se implementó una metodología participativa a través de la conformación de mesas de trabajo diversas, procurando que las y los asistentes de una misma institución se distribuyeran en distintos equipos para enriquecer el intercambio de ideas. En cada mesa se entregaron formatos que fueron llenados con las observaciones y propuestas de las y los participantes.

El ejercicio central consistió en un análisis FODA (herramienta con la que se identifican fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del municipio en tres ejes principales: medio ambiente, desarrollo urbano y desarrollo social.

Este diagnóstico permitió identificar, por una parte, los factores internos positivos y las áreas de mejora , y por otra, las condiciones externas favorables así como los riesgos que inciden en el desarrollo del territorio .

Las mesas de trabajo desarrollaron este ejercicio con el acompañamiento de personal de un equipo consultor, quien brindó orientación y apoyo. Al concluir, cada grupo designó a un representante para presentar los resultados obtenidos, destacando las principales problemáticas, así como propuestas y áreas de oportunidad detectadas.

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FF