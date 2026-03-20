Consolidado como uno de los estados del Occidente de México con mejor calidad de vida y estabilidad económica, el Estado de Jalisco se convierte en un lugar propicio para buscar y comprar una vivienda. En esta nota te contamos cuáles son las áreas donde conviene adquirir una casa según especialistas del Consorcio ARA.

De acuerdo con ellos, Jalisco se caracteriza por contar con inmuebles que pueden adaptarse a cada estilo de vida. Entre los municipios mejor posicionados del estado se encuentran:

Tonalá

Tlajomulco de Zúñiga

Tlaquepaque

Zapopan

Y, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); capital de Jalisco, y por ende núcleo cultural y económico en tierras jaliscienses. Gracias a que su oferta de actividades culturales, educativas y de entretenimiento es vasta, nuestra ciudad es una de las principales opciones para quienes buscan un entorno urbano algo caótico y vibrante.

Dejando de lado a Guadalajara, cada una de estas zonas destaca gracias a su conectividad, a la oferta de servicios a los cuales se puede acceder, sean centros de salud, oficinas de gobierno, universidades, supermercados y tianguis, entre un largo etcétera.

¿Cuáles son las supuestas ventajas de vivir en Jalisco?

Los expertos de la inmobiliaria aseguran que parte de los beneficios de vivir en Jalisco vienen de un crecimiento financiero en constante evolución debido al sector agroalimentario, turístico y hasta tecnológico. Además, se le suma el punto de contar con el Aeropuerto internacional de Guadalajara, así como una variedad de actividades recreativas y culturales, como el Museo MUSA, o la Vía RecreActiva.

Por último, el Consorcio Ara da una que varias recomendaciones al evaluar la compra de una vivienda en Jalisco:

Definir presupuesto y capacidad de crédito

Considerar cercanía al trabajo, escuelas y demás servicios

Evaluar la posible plusvalía de la zona

Contar, de preferencia, con el apoyo de asesores inmobiliarios.

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AO

