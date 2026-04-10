Con las vacaciones a punto de terminar, este fin de semana se vuelve un momento clave para aprovechar y disfrutar estos últimos días antes de que los pequeños tengan que volver a sus actividades académicas; además, teniendo en cuenta que abril es el mes de los niños, la ciudad de Guadalajara tiene preparadas un montón de cosas para ellos.

En cambio, si no quieres que tus planes involucren menores, no te preocupes, porque la Perla Tapatía también cuenta con un montón de alternativas solo para adultos.

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Ya sea que busques planes en familia, con amigos, con pareja o en solitario, la Ciudad de las Rosas no decepciona, pues sus calles y recintos albergan shows y actividades para todos los tipos de gustos.

Y sin importar si estás de vacaciones o no, este fin de semana se consolida como una oportunidad increíble para aprovechar los días de descanso, salir de la rutina y aventurarte a hacer cosas nuevas.

Entre música, shows en vivo, teatro, talleres y mucho más, Guadalajara ofrece una cartelera variada que combina entretenimiento, cultura y opciones para todas las edades.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Chapuzón RecreActivo

Fecha: Todo el fin de semana

Horario: 11:00 a 17:00 horas

Lugar: Varias sedes

Precio: Entrada libre

El programa Chapuzón RecreActivo 2026 en Guadalajara ofrece acceso gratuito a albercas municipales para hacer actividades acuáticas y dinámicas familiares ideales para refrescarse y convivir al aire libre.

Ballet de Jalisco presenta Peter Pan

Fecha: Todo el fin de semana

Horario: Varias horas

Lugar: Teatro Degollado

Precio: $336-$1,344

Una puesta en escena clásica que combina danza y fantasía, perfecta para disfrutar en familia en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Cine al aire libre

Fecha: Todo el fin de semana

Horario: Varias horas

Lugar: Varias sedes

Precio: Entrada libre

Proyecciones gratuitas en distintos puntos de la ciudad para disfrutar películas bajo las estrellas en un ambiente relajado. Encuentra la programación completa en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/cinemaliveguadalajara/

Show de Franco Escamilla

Fecha: Todo el fin de semana

Horario: 21:00 horas

Lugar: Teatro Galerías

Precio: $850-$1 mil 800

El comediante regresa con su característico humor para ofrecer una noche llena de risas dirigida a público adulto.

Jalisco Aprende: Festival Educativo

Fecha: Viernes 10 de abril

Horario: 10:00 a 19:00 horas

Lugar: Expo Guadalajara

Precio: Entrada libre con registro previo

Evento educativo con talleres, conferencias y actividades interactivas para niños y jóvenes.

Charla ‘Origen y evolución de aves’

Fecha: Viernes 10 de abril

Horario: 13:00 horas

Lugar: Museo de Paleontología de Guadalajara

Precio: Entrada libre

Una plática especializada que explora la historia y transformación de las aves a lo largo del tiempo.

Partido Astros de Jalisco

Fecha: Viernes 10 y sábado 11 de abril

Horario: 18:00 y 20:00 horas

Lugar: Arena Astros

Precio: $290-$900

Encuentro deportivo de baloncesto con gran ambiente para los aficionados del deporte ráfaga.

Recorrido de leyendas teatralizadas

Fecha: Viernes 10 y sábado 11 de abril

Horario: 20:00 y 22:00 horas

Lugar: Museo Panteón de Belén

Precio: $200

Experiencia nocturna que combina historia y teatro para revivir relatos emblemáticos de Guadalajara.

Concierto de Natalia Doco

Fecha: Sábado 11 de abril

Horario: 21:30 horas

Lugar: C3 Rooftop

Precio: $300-$700

Presentación en vivo de la cantante con un estilo íntimo que mezcla folk, pop y sonidos alternativos.

Liga MX: Atlas vs Monterrey

Fecha: Sábado 11 de abril

Horario: 19:00 horas

Lugar: Estadio Jalisco

Precio: $225-$1 mil 400

Partido de futbol de la Liga MX que promete intensidad y emoción para los aficionados rojinegros.

Taller de Barro y Memoria (para niños)

Fecha: Sábado 11 de abril

Horario: 11:00 horas

Lugar: Museo Panteón de Belén

Precio: Entrada libre

Actividad creativa donde los niños podrán trabajar con barro mientras aprenden sobre la memoria y los recuerdos.

Charla “¿Qué es la Antropología Forense?”

Fecha: Sábado 11 de abril

Horario: 13:00 horas

Lugar: Museo de Paleontología de Guadalajara

Precio: Entrada libre

Conferencia que explica el trabajo científico detrás de la identificación de restos. Edades de 15 años en adelante.

Taller “¿De qué color te sientes hoy?”

Fecha: Sábado 11 de abril

Horario: 12:00 horas

Lugar: Globo, Museo de la Niñez

Precio: Entrada libre

Actividad dirigida a niños para explorar emociones a través del arte y el color. Para mayores de 5 años.

Taller “El Recreo”

Fecha: Sábado 11 de abril

Horario: 14:00 horas

Lugar: Globo, Museo de la Niñez

Precio: Entrada libre

Espacio lúdico con juegos y dinámicas pensadas para el desarrollo creativo infantil. Niños de 7 años en adelante.

Show: Kopalli, el espíritu Astral

Fecha: Domingo 12 de abril

Horario: 13:00 horas

Lugar: Foro LARVA

Precio: $224-$944

Espectáculo escénico que mezcla elementos visuales y narrativos para ofrecer una experiencia inmersiva para toda la familia.

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