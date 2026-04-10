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Qué hacer en Guadalajara del 10 al 12 de abril: Talleres, deporte, shows y más

Los espacios públicos, museos y recintos culturales se activan con propuestas que invitan a salir de la rutina y vivir nuevas experiencias

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Guadalajara se llena de vida este fin de semana con actividades para todas las edades y gustos. ESPECIAL

Guadalajara se llena de vida este fin de semana con actividades para todas las edades y gustos. ESPECIAL

Con las vacaciones a punto de terminar, este fin de semana se vuelve un momento clave para aprovechar y disfrutar estos últimos días antes de que los pequeños tengan que volver a sus actividades académicas; además, teniendo en cuenta que abril es el mes de los niños, la ciudad de Guadalajara tiene preparadas un montón de cosas para ellos.

En cambio, si no quieres que tus planes involucren menores, no te preocupes, porque la Perla Tapatía también cuenta con un montón de alternativas solo para adultos.

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Ya sea que busques planes en familia, con amigos, con pareja o en solitario, la Ciudad de las Rosas no decepciona, pues sus calles y recintos albergan shows y actividades para todos los tipos de gustos.

Y sin importar si estás de vacaciones o no, este fin de semana se consolida como una oportunidad increíble para aprovechar los días de descanso, salir de la rutina y aventurarte a hacer cosas nuevas.

Entre música, shows en vivo, teatro, talleres y mucho más, Guadalajara ofrece una cartelera variada que combina entretenimiento, cultura y opciones para todas las edades.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Chapuzón RecreActivo

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Horario: 11:00 a 17:00 horas
  • Lugar: Varias sedes
  • Precio: Entrada libre

El programa Chapuzón RecreActivo 2026 en Guadalajara ofrece acceso gratuito a albercas municipales para hacer actividades acuáticas y dinámicas familiares ideales para refrescarse y convivir al aire libre.

Ballet de Jalisco presenta Peter Pan

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Horario: Varias horas
  • Lugar: Teatro Degollado
  • Precio: $336-$1,344

Una puesta en escena clásica que combina danza y fantasía, perfecta para disfrutar en familia en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Cine al aire libre

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Horario: Varias horas
  • Lugar: Varias sedes
  • Precio: Entrada libre

Proyecciones gratuitas en distintos puntos de la ciudad para disfrutar películas bajo las estrellas en un ambiente relajado. Encuentra la programación completa en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/cinemaliveguadalajara/

Show de Franco Escamilla

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Precio: $850-$1 mil 800

El comediante regresa con su característico humor para ofrecer una noche llena de risas dirigida a público adulto.

Jalisco Aprende: Festival Educativo

  • Fecha: Viernes 10 de abril
  • Horario: 10:00 a 19:00 horas
  • Lugar: Expo Guadalajara
  • Precio: Entrada libre con registro previo

Evento educativo con talleres, conferencias y actividades interactivas para niños y jóvenes.

Charla ‘Origen y evolución de aves’

  • Fecha: Viernes 10 de abril
  • Horario: 13:00 horas
  • Lugar: Museo de Paleontología de Guadalajara
  • Precio: Entrada libre

Una plática especializada que explora la historia y transformación de las aves a lo largo del tiempo.

Partido Astros de Jalisco

  • Fecha: Viernes 10 y sábado 11 de abril
  • Horario: 18:00 y 20:00 horas
  • Lugar: Arena Astros
  • Precio: $290-$900

Encuentro deportivo de baloncesto con gran ambiente para los aficionados del deporte ráfaga.

Recorrido de leyendas teatralizadas

  • Fecha: Viernes 10 y sábado 11 de abril
  • Horario: 20:00 y 22:00 horas
  • Lugar: Museo Panteón de Belén
  • Precio: $200

Lee: Nace "Punch tapatío", de nombre Yuji en el Zoológico Guadalajara (VIDEO)

Experiencia nocturna que combina historia y teatro para revivir relatos emblemáticos de Guadalajara.

Concierto de Natalia Doco

  • Fecha: Sábado 11 de abril
  • Horario: 21:30 horas
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Precio: $300-$700

Presentación en vivo de la cantante con un estilo íntimo que mezcla folk, pop y sonidos alternativos.

Liga MX: Atlas vs Monterrey

  • Fecha: Sábado 11 de abril
  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: Estadio Jalisco
  • Precio: $225-$1 mil 400

Partido de futbol de la Liga MX que promete intensidad y emoción para los aficionados rojinegros.

Taller de Barro y Memoria (para niños)

  • Fecha: Sábado 11 de abril
  • Horario: 11:00 horas
  • Lugar: Museo Panteón de Belén
  • Precio: Entrada libre

Actividad creativa donde los niños podrán trabajar con barro mientras aprenden sobre la memoria y los recuerdos. 

Charla “¿Qué es la Antropología Forense?”

  • Fecha: Sábado 11 de abril
  • Horario: 13:00 horas
  • Lugar: Museo de Paleontología de Guadalajara
  • Precio: Entrada libre

Conferencia que explica el trabajo científico detrás de la identificación de restos. Edades de 15 años en adelante.

Taller “¿De qué color te sientes hoy?”

  • Fecha: Sábado 11 de abril
  • Horario: 12:00 horas
  • Lugar: Globo, Museo de la Niñez
  • Precio: Entrada libre

Actividad dirigida a niños para explorar emociones a través del arte y el color. Para mayores de 5 años.

Taller “El Recreo”

  • Fecha: Sábado 11 de abril
  • Horario: 14:00 horas
  • Lugar: Globo, Museo de la Niñez
  • Precio: Entrada libre

Espacio lúdico con juegos y dinámicas pensadas para el desarrollo creativo infantil. Niños de 7 años en adelante.

Show: Kopalli, el espíritu Astral

  • Fecha: Domingo 12 de abril
  • Horario: 13:00 horas
  • Lugar: Foro LARVA
  • Precio: $224-$944

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Espectáculo escénico que mezcla elementos visuales y narrativos para ofrecer una experiencia inmersiva para toda la familia.

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