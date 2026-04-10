Con las vacaciones a punto de terminar, este fin de semana se vuelve un momento clave para aprovechar y disfrutar estos últimos días antes de que los pequeños tengan que volver a sus actividades académicas; además, teniendo en cuenta que abril es el mes de los niños, la ciudad de Guadalajara tiene preparadas un montón de cosas para ellos.En cambio, si no quieres que tus planes involucren menores, no te preocupes, porque la Perla Tapatía también cuenta con un montón de alternativas solo para adultos.Ya sea que busques planes en familia, con amigos, con pareja o en solitario, la Ciudad de las Rosas no decepciona, pues sus calles y recintos albergan shows y actividades para todos los tipos de gustos.Y sin importar si estás de vacaciones o no, este fin de semana se consolida como una oportunidad increíble para aprovechar los días de descanso, salir de la rutina y aventurarte a hacer cosas nuevas.Entre música, shows en vivo, teatro, talleres y mucho más, Guadalajara ofrece una cartelera variada que combina entretenimiento, cultura y opciones para todas las edades.El programa Chapuzón RecreActivo 2026 en Guadalajara ofrece acceso gratuito a albercas municipales para hacer actividades acuáticas y dinámicas familiares ideales para refrescarse y convivir al aire libre.Una puesta en escena clásica que combina danza y fantasía, perfecta para disfrutar en familia en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.Proyecciones gratuitas en distintos puntos de la ciudad para disfrutar películas bajo las estrellas en un ambiente relajado. Encuentra la programación completa en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/cinemaliveguadalajara/El comediante regresa con su característico humor para ofrecer una noche llena de risas dirigida a público adulto.Evento educativo con talleres, conferencias y actividades interactivas para niños y jóvenes.Una plática especializada que explora la historia y transformación de las aves a lo largo del tiempo.Encuentro deportivo de baloncesto con gran ambiente para los aficionados del deporte ráfaga.Experiencia nocturna que combina historia y teatro para revivir relatos emblemáticos de Guadalajara.Presentación en vivo de la cantante con un estilo íntimo que mezcla folk, pop y sonidos alternativos.Partido de futbol de la Liga MX que promete intensidad y emoción para los aficionados rojinegros.Actividad creativa donde los niños podrán trabajar con barro mientras aprenden sobre la memoria y los recuerdos. Conferencia que explica el trabajo científico detrás de la identificación de restos. Edades de 15 años en adelante.Actividad dirigida a niños para explorar emociones a través del arte y el color. Para mayores de 5 años.Espacio lúdico con juegos y dinámicas pensadas para el desarrollo creativo infantil. Niños de 7 años en adelante.Espectáculo escénico que mezcla elementos visuales y narrativos para ofrecer una experiencia inmersiva para toda la familia.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP