Qué hacer en Guadalajara del 9 al 11 de enero: Recorridos, deporte, conciertos y más

Después de un breve periodo vacacional, Guadalajara vuelve a hacer brillar sus calles, recintos y escenarios con una amplia oferta de eventos y actividades pensadas para el entretenimiento de los tapatíos y de todos aquellos visitantes que buscan dejarse sorprender por el encanto de la ciudad.

Con propuestas que van desde lo artístico y cultural hasta lo deportivo y recreativo, la Perla Tapatía l e da la bienvenida al 2026 con una cartelera diversa, ideal para públicos de todas las edades y gustos. Ya sea para quienes prefieren planes tranquilos, actividades familiares o experiencias nocturnas, la ciudad se consolida una vez más como un punto de encuentro para la convivencia, la diversión y la cultura.

Te puede interesar: Así estará el clima en Guadalajara HOY viernes

Desde escapadas al aire libre hasta conciertos, exposiciones y encuentros deportivos, este fin de semana Guadalajara se posiciona como uno de los destinos urbanos más atractivos del país para disfrutar en compañía de amigos, pareja o familia.

Por ello, a continuación te presentamos algunos de los eventos y actividades más destacados que se llevarán a cabo del viernes 9 al domingo 11 de enero , para que vivas la experiencia tapatía completa.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Para quienes buscan un plan familiar o una experiencia distinta, el Acuario Michin Guadalajara se mantiene como una excelente opción durante todo el mes, con diversos horarios y precios especiales vigentes hasta el 11 de enero. Una alternativa ideal para conocer de cerca la vida marina y pasar un día diferente.

INSTAGRAM/@acuariomichinguadalajara

Otra visita imperdible es el Zoológico de Guadalajara, abierto todos los días desde las 9:00 horas en Paseo del Zoológico 600 , uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad para convivir con la naturaleza y disfrutar de sus múltiples áreas y exhibiciones.

El cine también se suma a la agenda con funciones al aire libre en distintos parques de la ciudad. El viernes 9 de enero se proyectará Zootopia en el Parque Alcalde y Valiente en el Parque Mirador Independencia, ambas a las 19:45 horas. Mientras que el sábado 10, el Parque Metropolitano recibirá la función de Aviones a las 19:00 horas, perfecta para disfrutar bajo las estrellas.

INSTAGRAM/@cinemaliveguadalajara

Para quienes buscan adrenalina y retos en equipo, los escape rooms continúan siendo una opción popular durante todo el mes. Espacios como Enigma Rooms GDL, Fox in a Box y Mr. Escape Rooms ofrecen distintas experiencias con horarios variables y precios que van de los 350 a los 550 pesos por persona.

El deporte también tendrá un papel protagónico este fin de semana. El viernes 9 de enero, Atlas se enfrentará a Puebla en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas, mientras que el sábado 10, las Chivas recibirán a Pachuca en el Estadio AKRON a las 17:00 horas, encuentros ideales para los aficionados al futbol.

En el ámbito musical, el concierto de Béton Armé se llevará a cabo el viernes 9 de enero a las 19:00 horas en el Anexo Independencia , una propuesta para quienes disfrutan de sonidos alternativos.

Ese mismo fin de semana, los recorridos de bares organizados en Aguita Agavería ofrecerán una opción nocturna distinta para explorar la vida nocturna de la ciudad, con información disponible en Eventbrite bajo el nombre Friday Night Bar Crawl in Guadalajara.

La agenda cultural se fortalece con eventos como Álvaro Alonso: Arcane Tongues, que se presentará el sábado 10 de enero a las 21:00 horas en Ritval Cultural.

Además, Cinema Canta dará inicio a varios diplomados a partir de ese mismo día, entre ellos Danza K-Pop, Teatro Musical y Actuación, dirigidos a quienes buscan desarrollar su talento artístico.

El arte también ocupa un lugar destacado con la inauguración de la exposición “Las cosas cuando nadie las ve” en el Museo Cabañas, el sábado 10 de enero a las 11:00 horas, con entrada libre.

INSTAGRAM/@museocabanas

A esto se suma la exposición “Doncella, madre, sabia”, que permanecerá abierta hasta el 8 de febrero en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), con horarios especiales de viernes a domingo y acceso gratuito.

Finalmente, para quienes prefieren recorrer la ciudad a su propio ritmo, explorar el Centro Histórico de Guadalajara siempre es una excelente alternativa. Visitar la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Teatro Degollado permite redescubrir la historia y la arquitectura que le dan identidad a la capital jalisciense.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP