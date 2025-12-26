Qué hacer en Guadalajara del 26 al 28 de diciembre: Teatro, festivales, cine y más

Guadalajara se alista para despedir el año y cerrar la temporada navideña con una agenda llena de color, música y experiencias pensadas para todos los gustos. La ciudad vive uno de los momentos más activos del calendario, cuando calles, plazas y recintos culturales se convierten en puntos de encuentro para quienes buscan convivir, celebrar y crear recuerdos antes de la llegada del nuevo año.

Te puede interesar: Cine al aire libre en Guadalajara GRATIS: Cartelera del 26 y 27 de diciembre

Fiel a su vocación cultural y social, la capital jalisciense reafirma su compromiso de ofrecer opciones que combinan tradición, entretenimiento y convivencia. Durante las fiestas decembrinas , Guadalajara se distingue por impulsar espectáculos de calidad, festivales temáticos y actividades familiares que fortalecen el sentido de comunidad y mantienen vivas las costumbres de la temporada.

En este último fin de semana del año, la urbe despliega una amplia lista de planes que invitan a salir y disfrutar, desde presentaciones musicales y eventos artísticos, hasta actividades al aire libre y propuestas gastronómicas. La oferta promete días y noches llenas de ambiente festivo, ideales para cerrar el año con energía y buen ánimo.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Uno de los atractivos principales es Navidalia, que continúa iluminando el Parque Ávila Camacho con un recorrido nocturno lleno de luces, música y escenografías temáticas. Cada noche, a partir de las 19:00 horas, el espacio se convierte en un punto de encuentro para familias y visitantes que buscan una experiencia visual y sensorial propia de la temporada.

A lo largo del Paseo Fray Antonio Alcalde, el Festival Ilusionante 2025 mantiene su propuesta durante todo el mes, con instalaciones artísticas y actividades que invitan a recorrer el corazón de la ciudad en un ambiente festivo. Este corredor peatonal se consolida como uno de los sitios más concurridos para disfrutar del cierre de año al aire libre.

Para quienes prefieren planes bajo techo, el Acuario Michin ofrece precios especiales durante todo el fin de semana, con distintos horarios, lo que lo convierte en una opción ideal para convivir en familia y descubrir la diversidad marina en un ambiente educativo y recreativo.

El cine también forma parte de la oferta con las proyecciones en la pantalla Bicentenario de la Cineteca FICG, que s e realizan durante el fin de semana a las 19:00 horas. Este espacio propone funciones al aire libre que combinan cultura y entretenimiento en un entorno accesible para todo público.

La música y la cultura pop tienen su lugar con el espectáculo Guerreras K-Pop en vivo, programado para el viernes 26 de diciembre en el Foro Aulex, con presentaciones a las 16:00 y 18:00 horas, una opción pensada especialmente para los seguidores de este género.

En el ámbito teatral, el sábado 27 de diciembre el Teatro Galerías presenta la obra El Gorila, una alternativa cultural para quienes buscan cerrar el año con una propuesta escénica distinta.

También puedes leer: Avalan aumento a tarifa del transporte público en el AMG; gobernador determinará costo a usuarios

El cine al aire libre completa la agenda del fin de semana con funciones familiares en distintos parques de la ciudad. El viernes 26 se proyectará Toy Story en el Parque Alcalde a las 19:45 horas, mientras que el sábado 27 será el turno de Lilo y Stitch en el Parque Metropolitano a las 19:00 horas, reforzando la oferta de actividades gratuitas y de convivencia comunitaria.

Con esta variedad de eventos, Guadalajara reafirma su dinamismo cultural y social en el cierre de año, ofreciendo planes que convierten los últimos días de diciembre en una celebración colectiva que se vive en distintos puntos de la ciudad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP