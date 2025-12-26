Recuperan mercancía con valor de un millón de pesos en Tlaquepaque

Elementos de la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque recuperaron una plataforma de carga con mercancía en la colonia Valle de la Misericordia.

Los oficiales municipales recibieron el reporte de una plataforma color azul, con placas 89UXD, que había sido geolocalizada sobre la calle Popocatépetl y la Carretera Antigua a Chapala.

Al arribar la unidad policiaca, los policías municipales localizaron la plataforma mal estacionada que, a simple vista, se apreciaba que cargaba vitropiso, y realizaron una inspección en cabina en la que se obtuvo el reporte de robo , sin embargo, no había sido boletinado, por lo que fue asegurada.

Al lugar acudió el representante legal de la empresa, quien refirió que habían perdido el rastreo vía GPS de la plataforma; además, señaló que la mercancía está valuada en un millón de pesos .

El Ministerio Público del área de Robo a Carga Pesada instruyó que la plataforma, junto con la mercancía, fuera entregada al apoderado legal una vez acreditada la propiedad.

