Qué hacer en Guadalajara del 23 al 25 de enero: Conciertos, moda, cine y más

Guadalajara se transforma cada fin de semana en un punto de encuentro para la cultura, el entretenimiento y la convivencia. Del 23 al 25 de enero, la ciudad se llena de movimiento con una agenda variada que invita a recorrer sus calles, foros y plazas, donde siempre hay algo nuevo por descubrir y disfrutar.

La capital de Jalisco destaca por su capacidad de combinar tradición y modernidad en una oferta que se extiende por toda la metrópoli. Desde música en vivo y propuestas gastronómicas hasta actividades culturales y espectáculos, los planes se multiplican y se adaptan a todo tipo de públicos , ya sea para quienes buscan una salida tranquila o para quienes prefieren experiencias más dinámicas.

Durante este fin de semana, Guadalajara ofrece alternativas para todos los gustos: funciones de cine al aire libre, conciertos, obras de teatro, eventos culturales y deportivos que convierten a la ciudad en un escenario abierto. Tanto locales como visitantes encontrarán opciones para disfrutar en familia, con amigos, en pareja o en solitario, haciendo de estos días una oportunidad ideal para vivir y redescubrir la ciudad.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Guadalajara arranca el fin de semana con una agenda intensa y diversa que reúne moda, música y espectáculos en distintos puntos de la ciudad.

Intermoda Enero comenzó el martes 20 de enero y se extenderá hasta el viernes 23, a partir de las 09:00 horas, en Expo Guadalajara , consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la industria de la moda en el país.

La música toma fuerza el viernes 23 de enero con varias propuestas. Ese día, a las 20:00 horas, el Teatro Galerías será sede del Concierto de One Piece, una experiencia pensada para fans del anime y la música en vivo.

También el viernes, Silvana Estrada se presentará a las 21:00 horas en el Teatro Diana , mientras que Dark Tranquility llegará al C3 Stage en un concierto programado para ese mismo viernes 23 de diciembre, ideal para los seguidores del metal.

C3 STAGE

El sábado 24 de enero, la oferta continúa con Godspeed You! Black Emperor, que se presentará en C4 Concert House, con apertura de puertas a las 19:00 horas, prometiendo una noche cargada de atmósferas sonoras.

El cine también se suma a la agenda del fin de semana con funciones al aire libre en distintos puntos de Guadalajara, ideales para disfrutar en familia o con amigos. El viernes 23 de enero, el Parque Mirador Independencia proyectará Enredados a las 19:45 horas, en un ambiente pensado para disfrutar de una tarde-noche diferente.

La programación continúa el sábado 24 de enero en el Parque Metropolitano, donde Valiente se exhibirá a las 19:00 horas, ofreciendo una opción perfecta para cerrar el día entre naturaleza y cine. Finalmente, el domingo 25 de enero, el Parque de las Niñas y los Niños será sede de la función de Río, también a las 19:00 horas, como una alternativa para despedir el fin de semana con una experiencia relajada y familiar.

INSTAGRAM/@cinemaliveguadalajara

Finalmente, el domingo 25 de enero, el fin de semana cierra con el Tributo Sinfonía de los Dioses, programado a las 20:30 horas en el Teatro Galerías, una opción para quienes buscan una experiencia musical distinta y envolvente.

Con una agenda diversa y accesible, la capital jalisciense ofrece múltiples opciones para disfrutar, convivir y explorar nuevas experiencias, convirtiendo cada plan en una oportunidad para conectar con la ciudad y aprovechar al máximo todo lo que tiene por ofrecer.

