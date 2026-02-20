Viernes, 20 de Febrero 2026

Qué hacer en Guadalajara del 20 al 22 de febrero: Teatro, conciertos, deporte y más

Guadalajara cierra el mes con una agenda repleta de conciertos, teatro, cine, exposiciones, deporte, actividades y muchos eventos más 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La Perla Tapatía ofrece opciones para todos los gustos y presupuestos este fin de semana. ESPECIAL

La capital de Jalisco es uno de los centros de entretenimiento más reconocidos del país debido a la vasta cantidad de ofertas culturales, deportivas, nocturnas, artísticas y educativas que ofrece. Sin importar si prefieres planes alocados o días tranquilos, Guadalajara siempre tiene algo preparado para adaptarse a tus gustos y presupuesto.

A punto de cerrar el mes, la Perla Tapatía desborda opciones para este fin de semana con una cartelera que combina conciertos internacionales, propuestas sinfónicas, teatro, cine al aire libre, exposiciones, espectáculos familiares y hasta eventos deportivos de alto nivel. La ciudad se convierte así en un punto de encuentro para quienes buscan música en vivo, experiencias culturales o simplemente disfrutar de actividades gratuitas en espacios públicos.

Si todavía no tienes plan, aquí te dejamos una guía con algunos de los eventos más destacados para que armes tu agenda.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Concierto Mayela Orozco | La Consentida

  • Fecha: Viernes 20 de febrero
  • Horario: 20:00 horas
  • Lugar: PALCCO
  • Precio: $450

Mayela Orozco llega con su espectáculo “La Consentida”, una velada ideal para los amantes de la música regional y romántica, con una producción íntima y emotiva.

Concierto de la Novena Sinfonía de Beethoven

  • Fecha: Viernes 20 de febrero
  • Horario: 20:00 horas
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Boletos: Disponibles en taquilla y plataformas oficiales

Una de las obras más emblemáticas de la música clásica resonará en Guadalajara con una interpretación sinfónica que promete una experiencia majestuosa.

Concierto de Enforcer

  • Fecha: Viernes 20 de febrero
  • Horario: 20:00 horas
  • Lugar: Foro Independencia

La banda sueca de heavy metal ofrecerá una noche intensa para los seguidores del género, con guitarras potentes y energía desbordada.

Concierto de ZAZ

  • Fecha: Viernes 20 de febrero
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Teatro Diana

La cantante francesa ZAZ se presentará con su característico estilo que fusiona chanson, jazz y pop contemporáneo.

Función gratuita: Susurros del corazón

  • Fecha: Viernes 20 de febrero
  • Horario: 16:30 horas
  • Lugar: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco

Proyección gratuita de la entrañable película animada, ideal para disfrutar en familia dentro de un espacio cultural emblemático.

El Fantasma de la Ópera

  • Fecha: Viernes 20 y sábado 21 de febrero
  • Horario: 17:00 y 20:00 horas
  • Lugar: Palacio de las Vacas

El clásico musical llega con una puesta en escena que combina drama, romance y una poderosa propuesta vocal.

Leonardo, monólogo de Rodrigo Murray

  • Fecha: Viernes 20 y sábado 21 de febrero
  • Horario: Viernes 20:00 horas | Sábado 19:00 horas
  • Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas

Rodrigo Murray da vida a Leonardo da Vinci en un monólogo que mezcla historia, humor y reflexión.

Cine al aire libre (entrada gratuita)

  • Fecha: Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero
  • Lugar: Varias ubicaciones

Estas funciones se realizan en espacios públicos y son de acceso gratuito, pensadas para disfrutar en comunidad.

Exposición Acervo de Raúl Padilla López

  • Fecha: Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero
  • Horario: A partir de las 10:00 horas
  • Lugar: Museo de las Artes (MUSA)

Una muestra que reúne parte del legado cultural y artístico vinculado a la trayectoria de Raúl Padilla López.

Concierto Quasar

  • Fecha: Sábado 21 de febrero
  • Horario: 18:10 horas
  • Lugar: C3 Stage
  • Precio: $171

Propuesta musical alternativa que combina sonidos contemporáneos en uno de los foros más activos de la ciudad.

Liga MX: Atlas vs Atlético de San Luis

  • Fecha: Sábado 21 de febrero
  • Horario: 17:00 horas
  • Lugar: Estadio Jalisco

El futbol también forma parte de la agenda con este duelo correspondiente a la Liga MX.

John Williams Sinfónico

  • Fecha: Sábado 21 de febrero
  • Horario: 19:30 horas
  • Lugar: Conjunto Santander

Un concierto dedicado a las icónicas bandas sonoras de John Williams, compositor de películas como Star Wars y Harry Potter.

Concierto de Yellow Days

  • Fecha: Sábado 21 de febrero
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Cuerda Cultura

El artista británico ofrecerá un show con su estilo que fusiona soul, indie y sonidos experimentales.

Banda La Adictiva

  • Fecha: Sábado 21 de febrero
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Auditorio Telmex

La agrupación sinaloense pondrá el ambiente con un concierto lleno de éxitos del regional mexicano.

Proyección: Zelda Symphonic Odyssey

  • Fecha: Sábado 21 de febrero
  • Horario: 20:00 horas
  • Lugar: PALCCO

Un espectáculo sinfónico inspirado en la música del universo de The Legend of Zelda, ideal para fanáticos de los videojuegos.

Concierto “Las voces del amor volumen 2”

  • Fecha: Domingo 22 de febrero
  • Horario: 18:00 horas
  • Lugar: Teatro Diana

Un recital que reúne distintas voces para interpretar clásicos románticos.

Concierto de Kali Uchis 

  • Fecha: Domingo 22 de febrero
  • Horario: 20:00 horas
  • Lugar: Auditorio Telmex

La cantante colombiana llega con su propuesta de R&B, pop y sonidos latinos en uno de los conciertos más esperados del fin de semana.

Medio Maratón de Guadalajara

  • Fecha: Domingo 22 de febrero
  • Horario: 06:00 horas
  • Lugar: La Minerva

Miles de corredores se darán cita desde temprano para participar en una de las competencias deportivas más importantes de la ciudad.

