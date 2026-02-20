Qué hacer en Guadalajara del 20 al 22 de febrero: Teatro, conciertos, deporte y más

La capital de Jalisco es uno de los centros de entretenimiento más reconocidos del país debido a la vasta cantidad de ofertas culturales, deportivas, nocturnas, artísticas y educativas que ofrece. Sin importar si prefieres planes alocados o días tranquilos, Guadalajara siempre tiene algo preparado para adaptarse a tus gustos y presupuesto.A punto de cerrar el mes, la Perla Tapatía desborda opciones para este fin de semana con una cartelera que combina conciertos internacionales, propuestas sinfónicas, teatro, cine al aire libre, exposiciones, espectáculos familiares y hasta eventos deportivos de alto nivel. La ciudad se convierte así en un punto de encuentro para quienes buscan música en vivo, experiencias culturales o simplemente disfrutar de actividades gratuitas en espacios públicos.Si todavía no tienes plan, aquí te dejamos una guía con algunos de los eventos más destacados para que armes tu agenda.Concierto Mayela Orozco | La ConsentidaMayela Orozco llega con su espectáculo “La Consentida”, una velada ideal para los amantes de la música regional y romántica, con una producción íntima y emotiva.Concierto de la Novena Sinfonía de BeethovenUna de las obras más emblemáticas de la música clásica resonará en Guadalajara con una interpretación sinfónica que promete una experiencia majestuosa.Concierto de EnforcerLa banda sueca de heavy metal ofrecerá una noche intensa para los seguidores del género, con guitarras potentes y energía desbordada.Concierto de ZAZLa cantante francesa ZAZ se presentará con su característico estilo que fusiona chanson, jazz y pop contemporáneo.Función gratuita: Susurros del corazónProyección gratuita de la entrañable película animada, ideal para disfrutar en familia dentro de un espacio cultural emblemático.El Fantasma de la ÓperaEl clásico musical llega con una puesta en escena que combina drama, romance y una poderosa propuesta vocal.Leonardo, monólogo de Rodrigo MurrayRodrigo Murray da vida a Leonardo da Vinci en un monólogo que mezcla historia, humor y reflexión.Cine al aire libre (entrada gratuita)Estas funciones se realizan en espacios públicos y son de acceso gratuito, pensadas para disfrutar en comunidad.Exposición Acervo de Raúl Padilla LópezUna muestra que reúne parte del legado cultural y artístico vinculado a la trayectoria de Raúl Padilla López.Concierto QuasarPropuesta musical alternativa que combina sonidos contemporáneos en uno de los foros más activos de la ciudad.Liga MX: Atlas vs Atlético de San LuisEl futbol también forma parte de la agenda con este duelo correspondiente a la Liga MX.John Williams SinfónicoUn concierto dedicado a las icónicas bandas sonoras de John Williams, compositor de películas como Star Wars y Harry Potter.Concierto de Yellow DaysEl artista británico ofrecerá un show con su estilo que fusiona soul, indie y sonidos experimentales.Banda La AdictivaLa agrupación sinaloense pondrá el ambiente con un concierto lleno de éxitos del regional mexicano.Proyección: Zelda Symphonic OdysseyUn espectáculo sinfónico inspirado en la música del universo de The Legend of Zelda, ideal para fanáticos de los videojuegos.Concierto “Las voces del amor volumen 2”Un recital que reúne distintas voces para interpretar clásicos románticos.Concierto de Kali Uchis La cantante colombiana llega con su propuesta de R&B, pop y sonidos latinos en uno de los conciertos más esperados del fin de semana.Medio Maratón de GuadalajaraMiles de corredores se darán cita desde temprano para participar en una de las competencias deportivas más importantes de la ciudad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP