Qué hacer en Guadalajara del 19 al 21 de diciembre: Conciertos, bazares, festivales y más

Toda la magia, la luz, la fantasía y el encanto que envuelven a la Navidad se darán cita este fin de semana en la Perla Tapatía, que se prepara para recibir una amplia oferta de actividades pensadas para vivir al máximo esta temporada tan especial en compañía de amigos y familia. Guadalajara se llena de color, música y experiencias únicas que invitan a salir, convivir y crear recuerdos inolvidables.

Reconocida por su constante impulso a la cultura, el entretenimiento y la convivencia social, la capital jalisciense reafirma una vez más su compromiso por ofrecer espacios donde el amor, la diversión y la tradición se encuentren. Año con año, la ciudad apuesta por traer espectáculos de primer nivel, festivales temáticos y eventos para todas las edades, convirtiendo las fiestas decembrinas en una experiencia colectiva que se disfruta en cada rincón.

Desde parques transformados en mundos mágicos hasta conciertos, bazares, funciones de ballet y luchas llenas de adrenalina , la Ciudad de las Rosas ofrece durante este fin de semana una agenda diversa que promete días y noches espectaculares rumbo al gran festejo navideño.

Si aún no tienes planes o buscas sumarte al espíritu festivo, aquí te compartimos la lista completa de actividades imperdibles para disfrutar en Guadalajara del 19 al 21 de diciembre.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Durante todo el mes, el Parque Ávila Camacho se convierte en un recorrido lleno de luz y tradición con Navidalia, una experiencia nocturna que inicia a las 19:00 horas y transporta a los asistentes a distintas regiones del mundo a través de espectáculos, música y escenarios navideños.

El Paseo Fray Antonio Alcalde se mantiene como uno de los puntos más vibrantes de la ciudad con el Festival Ilusionante 2025, que durante todo el mes ofrece instalaciones luminosas, actividades culturales y espacios ideales para disfrutar en familia mientras se recorre el corazón de Guadalajara.

El clásico navideño por excelencia llega al Teatro Degollado con el Ballet de Jalisco, que presenta El Cascanueces durante todo el fin de semana en distintos horarios, regalando una puesta en escena llena de elegancia, música y espíritu decembrino.

La nostalgia se apodera del Teatro Diana este viernes 19 de diciembre a las 21:00 horas con la presentación de Los Babys y Los Falcons, quienes prometen una velada musical cargada de romanticismo y recuerdos para los amantes de los grandes éxitos.

Para quienes buscan una experiencia íntima y diferente, Candlelight: Clásicos de Navidad iluminará la Casa Xalisco el viernes 19 y sábado 20 de diciembre a las 19:00 horas , con un concierto a la luz de las velas que reinterpretará melodías emblemáticas de la temporada.

La emoción y el espectáculo llegan a la Arena Guadalajara el sábado 20 de diciembre a las 20:00 horas con Guerra de Titanes 2025, un evento de lucha libre que promete combates intensos y una noche llena de adrenalina para los aficionados.

El Expo Guadalajara abre sus puertas el sábado 20 y domingo 21 de diciembre a partir de las 12:00 horas para recibir el Weekend Bazar, un espacio ideal para encontrar productos locales, regalos originales y disfrutar de un ambiente relajado previo a la Navidad.

La magia del cine también se suma a la agenda con funciones gratuitas bajo las estrellas. El viernes 19 de diciembre, El Grinch se proyectará en el Parque Alcalde a las 19:45 horas. Mientras que el sábado 20 de diciembre, el Parque Metropolitano será sede de Mi pobre angelito a las 19:00 horas, una opción perfecta para cerrar el día en familia.

Guadalajara se confirma así como uno de los mejores escenarios para vivir la Navidad, con una oferta diversa que combina tradición, cultura y entretenimiento. Ya sea en familia, con amigos o en pareja, este fin de semana la ciudad invita a salir, disfrutar y dejarse envolver por el espíritu festivo que se vive en cada evento rumbo a las celebraciones decembrinas.

