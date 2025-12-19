Después de que se diera a conocer de manera oficial que Guadalajara albergará la Serie del Caribe 2026, este viernes se ofreció una conferencia de prensa desde Casa Jalisco, encabezada por Pablo Lemus, gobernador del Estado, en la que se dieron a conocer los primeros detalles del que es considerado el evento más importante del beisbol invernal.

Un evento deportivo más a la agenda de 2026 en Guadalajara

Durante su intervención, el mandatario estatal aseguró que, desde el momento en que surgió la posibilidad de organizar la competencia, el Gobierno de Jalisco brindó total respaldo a la directiva del Club Charros de Jalisco para concretar la sede. Asimismo, destacó que la Serie del Caribe se suma a la amplia agenda de eventos deportivos internacionales que se celebrarán en la Perla Tapatía durante 2026, lo que contribuirá a proyectar a Guadalajara y al estado ante los ojos del mundo.

"La gente de Charros me comentó la posibilidad de traer la Serie del Caribe a Guadalajara hace 48 horas. Por supuesto, les dije, cuenten con todo el respaldo del Gobierno del Estado de Jalisco. Yo tuve la fortuna, como alcalde de Zapopan, de vivir la anterior Sede del Caribe en 2018 y fue una fiesta en Zapopan y en todo Jalisco".

"La Liga Mexicana del Pacífico apostó por Jalisco para traer la Serie del Caribe y esto se refleja en que Zapopan nuevamente va a ser sede. Entonces, nuestra ciudad durante todo el 2026 va a ser una fiesta deportiva y turística. Esto contribuye a la derrama económica, a generar mejores sueldos, que la gente viva mejor, que tenga trabajo porque es solamente el tema deportivo. Es el tema de poner los ojos del mundo en nuestro estado y es algo maravilloso", destacó el dirigente.

En tanto que, Íñigo González, presidente ejecutivo de los Charros de Jalisco, explicó por qué Guadalajara fue elegida para ser sede de la Serie del Caribe, ya que no solo es el tema deportivo, sino que, la capital de Jalisco ofrece diversas actividades para los aficionados que vendrán a disfrutar de este certamen.

"Serán dos juegos al día y también lo que necesita el aficionado es saber qué otras cosas hacer cuando no hay juegos. Es el lugar ideal para dar a conocer la ciudad, la región y todo lo que significa Jalisco. No es solo en la parte deportiva donde podemos ofrecer soluciones y espectáculo, es también una gran ciudad para cualquier aficionado que venga pueda disfrutar. Eso nos hace diferentes y por eso es por lo que encontraron en Charros y en Guadalajara la solución", agregó el González.

