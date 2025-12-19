Acuario Michin pone boletos a 99 pesos; ideal para visitar en vacaciones

Si estás planeando qué hacer durante las vacaciones de invierno, el Acuario Michin de Guadalajara lanzó una promoción especial que permite ingresar desde 99 pesos, dependiendo del horario de llegada. Esta oferta estará disponible del 20 de diciembre al 11 de enero de 2026 y aplica únicamente en ciertos rangos de tiempo.

Durante este periodo vacacional, el acuario operará en un horario extendido de 8:00 a 21:00 horas, lo que permite a los visitantes elegir el momento que mejor se ajuste a su presupuesto. La recomendación general es acudir a primera hora del día o antes del cierre, ya que esos horarios concentran los precios más bajos.

Precios por horario

Los costos de entrada por persona quedan establecidos de la siguiente manera:

De 8:00 a 9:00 horas: 99 pesos

De 9:00 a 10:00 horas: 149 pesos

De 10:00 a 17:00 horas: 259 pesos

De 17:00 a 18:00 horas: 149 pesos

De 18:00 a 19:00 horas: 99 pesos

ESPECIAL/ACUARIOMICHIN

Con tu boleto podrás recorrer los distintos pabellones temáticos del acuario, donde se exhiben especies como tiburones, mantarrayas, cocodrilos, nutrias, ajolotes, estrellas de mar, entre muchas otras, además de una zona extrema diseñada para complementar la experiencia.

La entrada también incluye recorrido guiado por los pabellones, guía del explorador, acceso a camas elásticas y laser tag. Es importante considerar que no están incluidas las interacciones con animales, alimentos, bebidas ni actividades que tengan un costo adicional.

Para conocer más detalles sobre esta promoción de invierno y cualquier actualización, se recomienda consultar directamente la página oficial del Acuario Michin de Guadalajara.

BB