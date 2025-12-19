Este será el día más frío en Guadalajara el fin de semana, del 19 al 21 de diciembre

El domingo 21 de diciembre iniciará el invierno en el hemisferio norte, y el frío ya se siente en la mayor parte de México.

El frente frío número 22 ingresa por el norte y noreste del país, con rachas de viento en Coahuila y Nuevo León. En tanto, canales de baja presión y la humedad del Pacífico y del mar Caribe generan lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en la Ciudad de México y otros estados del centro y oriente.

Una helada se extiende desde el norte de Sonora y Coahuila hasta Oaxaca, pasando por Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México.

Si bien la región norte de Jalisco es la más afectada por las bajas temperaturas, la Zona Metropolitana de Guadalajara también resiente sus efectos, aunque en menor medida.

Este viernes se registrará la temperatura más baja del fin de semana, con mínimas de 9 °C alrededor de las 7:00. Posteriormente, el termómetro subirá de forma paulatina hasta alcanzar una máxima de 26 °C a las 16:00, para luego descender nuevamente hasta los 16 °C a la medianoche.

El sábado, la temperatura mínima se ubicará cerca de los 10 °C, nuevamente alrededor de las 7:00, mientras que la máxima será de 26 °C hacia las 15:00.

Para el domingo se pronostica que la temperatura máxima aumente un grado y alcance los 27 °C a las 16:00. La mínima será de 11 °C, alrededor de las 7:00.

