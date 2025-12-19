Zoológico de Guadalajara extenderá sus horarios para la temporada navideña

La temporada navideña en el Zoológico de Guadalajara está por comenzar y surge como una de las principales atracciones del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). A partir del próximo lunes 22 de diciembre y hasta el domingo 11 de enero de 2026, el horario de servicio será una hora antes de lo normal para todos los días desde las 9:00 hasta las 18:00 horas. Eso si, el miércoles 24 de diciembre, el espacio permanecerá cerrado.Durante estos días, Santa Clos esperará la visita de niñas y niños para tomarse la tradicional foto del recuerdo o bien pedir su listado de regalos en el Zoológico de Guadalajara. Además, podrás verlo refrescarse al darse un chapuzón en el tanque de los catanes del Acuario Guadalajara en horario de 12:00. 13:00, 15:00 y 16:00 horas hasta el 25 de diciembre. Recuerda que el Zoológico Guadalajara cuenta con diversos atractivos para pasar un día inolvidable en compañía de un largo y extenso catálogo de animales, entre los que se encuentran:Además de ello, podrías disfrutar de restaurantes, fuentes de sodas, tiendas de recuerdos, primeros auxilios, renta de sillas de ruedas y carriolas, pago con tarjeta de crédito en taquillas, cajero automático y estacionamiento.Los precios de los boletos dependen del paquete que se desee adquirir. Existen tres posibilidades y dentro de ellas, hay una diferencia de precios entre niños y adultos. A continuación las posibilidades:Paquete diamante:Incluye: Ingreso al zoológico, presentación de aves en el auditorio techado, Acuario, Antartida, Herpetario, Los Secretos de la Selva Tropical, Michilia, Puerto Manatí, Rancho Veterinario, Safari Masai Mara, Sky Zoo, Tren panorámico, Villa AustralianaPaquete premierIncluye: Ingreso al zoológico, presentación de aves en el auditorio techado, Villa Australiana, Herpetario, Los Secretos de la Selva Tropical, Rancho Veterinario, Amazonia, Acuario, Safari Masai Mara, Puerto Manatí, Tren panorámico, Antartida, MichiliaPaquete GuadazooIncluye: Ingreso al zoológico, presentación de aves en el auditorio techado, Villa Australiana, Herpetario, Los Secretos de la Selva Tropical, Rancho Veterinario, Monkeyland, Amazonia, MichiliaAdquiere tus boletos aquí.¡Felices fiestas y disfruta del Zoológico Guadalajara!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB