El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un ligero incremento en las temperaturas, con relación a días previos, de acuerdo a los detalles del pronóstico. Este será el tiempo este viernes 14 de noviembre:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro cielo medio nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Durante la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo despejado, ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día. Fresco por la noche y hasta el amanecer . Las temperaturas que se esperan son máximas entre los 25-27 °C y mínimas de entre 10-12 °C.

¿Cómo viene el clima para Guadalajara?

Viernes 30 – 9 °C Sábado 30 – 10 °C Domingo 29 – 10 °C

Las temperaturas registrarán un ligero incremento rumbo al fin de semana en Guadalajara, aunque seguirá siendo fresco por la noche y al amanecer .

¿Cómo estará el clima a nivel nacional?

Un nuevo sistema frontal está ingresando por el noroeste del país dejando algunas precipitaciones en zonas montañosas de Baja California y descenso en las temperaturas. El ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión ocasionará chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvia fuerte en Quintana Roo y Campeche. Lluvias dispersas en el resto de la región sureste y península de Yucatán. Rachas de viento fuerte el noreste, penínsulas de Yucatán y BC.

Jalisco, con tiempo estable, cielo despejado y ascenso gradual en las temperaturas máximas. La noche y el amanecer continuará frío en gran parte del estado. Principalmente en las regiones Altos de Jalisco .

