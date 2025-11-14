UNIVA celebra 10 años del CIDCAP con un llamado a impulsar las industrias creativas

La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) inauguró esta semana la edición 2025 del Congreso Internacional de Comunicación, Lenguajes y Multimedia (CIDCAP), evento que, además, celebra su décimo aniversario.

El CIDCAP reúne a estudiantes, docentes y especialistas de distintas instituciones dedicadas a las industrias creativas, para dialogar sobre los contextos actuales y futuros de la industria y su relevancia.

Durante la apertura de este Congreso, el rector, Francisco Ramírez Yáñez, resaltó que esta edición lleva por lema "Ecos de Inspiración", una idea que —dijo— busca reconocer cómo la creatividad se multiplica y se transforma cuando las historias y los proyectos se comparten.

El rector destacó el papel de los jóvenes universitarios como impulsores del futuro de las disciplinas vinculadas a la comunicación, el diseño, la animación, el arte digital y la producción audiovisual, así como el talento y la disposición para aprender son la base que sostiene el desarrollo de estos campos, y que la innovación es el camino natural para quienes se forman en ellos.

"Nuestro lema para este año, "Ecos de Inspiración", resuena con una profunda verdad: la inspiración nunca se extingue, sino que se propaga y se amplifica a través de las historias y las obras de quienes se atreven a crear. Las leyendas de la industria se construyen con constancia, disciplina y trabajo duro, pero también con la pasión y valentía para superar cualquier desafío. Miro a los ojos de cada uno de ustedes, jóvenes universitarios, y veo el motor que impulsa el futuro de las industrias creativas", dijo el rector.

En su mensaje, también destacó que el congreso se concibe como un espacio para que los estudiantes exploren su potencial y consoliden la pasión que los mueve a crear, enfrentar desafíos y transformar ideas en proyectos concretos.

"A los estudiantes de Animación, Arte Digital y Multimedia, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Producción de Medios Audiovisuales y Publicidad de UNIVA y de todas las instituciones presentes, les expreso mi más profunda admiración. Son ustedes quienes se atreven a preguntarse quiénes son para descubrir su máximo potencial", manifestó en su mensaje.

Con el llamado a que los aprendizajes y experiencias generados en esta edición continúen repercutiendo en la formación de los jóvenes y en la evolución de la industria creativa, Ramírez Yáñez declaró formalmente inaugurado el CIDCAP 2025, marcando el inicio de las actividades por el décimo aniversario del encuentro.

"Su talento, creatividad y deseo de aprender son la fuerza vital de este congreso. El camino del comunicador y del artista multimedia es el camino de la innovación; es donde los sueños se convierten en realidades. Con la convicción de que los "Ecos de Inspiración" que aquí se generen resonarán en sus carreras y en la industria por muchos años más", finalizó el rector.

